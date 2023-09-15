الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مشروعات ضخمة لتطوير جودة الرعاية الصحية للأهالى بالمنيا (فيديو)

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد مشروعات تطوير جودة الرعاية الصحية لأهالي بـ المنيا.

تطوير جودة الرعاية الصحية لأهالي بالمنيا:

101 مشروع إجمالي مشروعات قطاع الصحة في المنيا منذ 2014.

2.1 مليار جنيه تكلفة مشروعات قطاع الصحة منذ يوليو 2014 بالمنيا.

إنشاء وتطوير المستشفيات أحد المشروعات الرئيسية بقطاع الصحة بالمنيا.

80 وحدة صحية ومركز طبي تم إنشاؤها وتطويرها بالمنيا.

3 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل تم تطويرها بالمحافظة.

11% نصيب قطاع الصحة من الاستثمارات العامة في محافظة المنيا.

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