سيرة جديدة تكشف: إيلون ماسك يعانى من "عقدة نفسية" بسبب موقف مع والده

كشف كاتب السير الذاتية والتر إيزاكسون بالتفصيل عددًا من الحكايات المضيئة عن حياة أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، في كتابه "إيلون ماسك" الذي صدر منذ أيام.

وحسبما أوضحت صحيفة "الجارديان"، فإن الكتاب ألقى الضوء على علاقة ماسك المضطربة بوالده، فقد وُلد ماسك، البالغ من العمر 52 عامًا، ونشأ في جنوب أفريقيا، وعانى من علاقة مشحونة مع والده إيرول، الذي كان يعمل مهندسًا.

سيرة إيلون ماسك

كتب إيزاكسون أن إيرول قمع إيلون ماسك، فقد أشار كيمبال، شقيق ماسك، في حديثه مع إيزاكسون إلى أن أسوأ ذكرى في حياته كانت مشاهدة والده فاقدًا تمامًا للسيطرة على نفسه وموبخًا لأخيه ماسك بعد دخوله المستشفى عقب شجار في المدرسة، وهي الواقعة التي خضع لعملية جراحية تصحيحية بسبب الإصابات بها بعد عقود من الزمن.

تقول جرايمز، الفنانة الأم لثلاثة من أبناء ماسك العشرة، إن اضطراب ما بعد الصدمة منذ طفولة ماسك شكل لديه رهابًا من السعادة مضيفة: لا أعتقد أنه يعرف كيف يتذوق النجاح ويشم رائحة الزهور.

وقال ماسك لإيزاكسون إنه يوافقها الرأي، موضحًا: لقد شكلتني الشدائد، صار حجم الألم كبيرًا جدًا.

علاقة إيلون ماسك بوالده

وصف إيزاكسون في الكتاب تفاصيل المشاجرة بالمدرسة التي كانت سببًا للمشكلة، موضحًا أن ماسك كان يتعرض للتنمر في كثير من الأحيان في المدرسة لأنه كان أصغر طالب في فصله، وإثر مشاجرة مع زملائه في المدرسة جلسوا عليه واستمروا في ضربه وركله في رأسه.

يقول شقيقه عن الحادثة: عندما انتهوا، لم أتمكن حتى من التعرف على وجهه، لقد كان كرة منتفخة من اللحم لدرجة أنك بالكاد تستطيع رؤية عينيه.

كتب إيزاكسون، حسبما أشار موقع insider، أنه على الرغم من أن الضرب تطلب من ماسك إجراء جراحة تصحيحية في أنفه بعد عقود من حدوثه، فإن الجروح كانت طفيفة مقارنة بالندوب العاطفية التي سببها له والده، والذي بدا أثناء حديثه مع إيزاكسون من أجل الكتاب أنه يبرر الهجوم على ابنه.

وقال إيرول ماسك لإيزاكسون: كان الصبي الذي تشاجر معه ماسك قد فقد والده للتو، وقد وصفه إيلون بأنه غبي، فكيف يمكنني إلقاء اللوم على هذا الطفل؟

لكن رواية ماسك الأب تختلف عن رواية أبنائه بشأن ما حدث عندما عاد إيلون ماسك إلى المنزل من المستشفى، قال الأخوان ماسك إن إيرول هاجم ابنه، وقال إيلون ماسك: اضطررت إلى الوقوف لمدة ساعة وهو يصرخ في وجهي، ويصفني بالأحمق، ويخبرني أنني لا قيمة لي.

كان إيلون ماسك قد قال في حديث مع مجلة رولينج ستون في عام 2017 إنه لم يعد يتحدث مع والده واصفًا إياه بأنه “شخص فظيع".