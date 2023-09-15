الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد

تقدمت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لحوالي ساعتين وبشكل يومي؛ مما تسبب في شكاوى عديدة من جانب المواطنين، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهرباء لفترات أطول، جاء رغم انخفاض درجات الحرارة في شهر سبتمبر مقارنة بـ أغسطس.

وأشارت «أبو السعد» في السؤال العاجل الذي تقدمت به للحكومة إلى التصريحات المنسوبة إلى مسئولين حكوميين تتعلق بفترات انقطاع التيار الكهربائي، وأكدت أنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتخطيها لـ 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تراجعت في هذه الأيام، وبالتالي من المفترض أن هناك تراجعًا أيضًا في معدلات الاستهلاك، ولم يعد هناك مبرر لتخفيف الأحمال بل وزيادة مدة الانقطاع من ساعة إلى ساعتين.

تخفيف الأحمال

وطلبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من الحكومة الخروج وتوضيح أسباب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية، ولماذا هناك اختلاف في مواعيد خريطة تخفيف الأحمال، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، واللجوء إلى تغيير تلك المواعيد دون حتى إعلام المواطنين بذلك ليدبروا شئونهم؟.

ونوهت هالة أبو السعد إلى أن استمرار عملية تخفيف الأحمال، تسبب في مشاكل كبيرة لدى العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال، كما أن كثيرا منهم تعطلت مصالحهم بسبب الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، مشددة على ضرورة خروج الحكومة وتوضيح الأمر للمواطنين، للتصدي لأي اجتهادات أو شائعات تثار حول الأمر.

ترشيد الاستهلاك

وخاطبت النائبة الحكومة بضرورة إعلان موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، خاصة أن الصيف أوشك على الانتهاء، ودرجات الحرارة أصبحت أقل من الأيام التي السابقة، والتي دفعت الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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