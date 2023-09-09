السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقطاع الكهرباء 3 أيام متتالية بالمنوفية

محولات كهرباء
محولات كهرباء

أعلنت شركة شركة الكهرباء بالمنوفية، عن انقطاع التيار في مناطق مختلفة بنطاق حي شرق شبين الكوم، وذلك طبقًا للبرنامج السنوي للصيانة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الشركة أن فرعها بشبين الكوم بالمنوفية، سيقوم بعمل صيانة حسب البرنامج السنوي على أن يكون الفصل من الساعة 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا لمدة 3 أيام في مناطق مختلفة في شبين الكوم وضواحيها.

أماكن قطع التيار الكهربائي

وأكد تنويه شركة الكهرباء بالمنوفية أن الانقطاع يبدأ من اليوم السبت، على مغذي المياه، لوحة توزيع ميت خاقان، والأماكن المتأثرة بعض العقارات السكنية، ويوم الأحد 10/9/2023 مغذي لبيب من لوحة توزيع ميت خاقان والأماكن المتأثرة بعض العقارات السكنية، ويوم الاثنين الموافق 11/9/2023 مغذي المياه من لوحة كفر المصيلحة الأماكن المتأثرة منها مساكن الأوقاف قبلي - شركة الكهرباء - مستشفي الهلال - بعض العقارات السكنية.

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