شريف جاد: زيارة مصر بالنسبة للمواطن الروسي أمر محبب جدًا

قال الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إن زيارة مصر بالنسبة للمواطن الروسي أمر محبب جدًا، مضيفًا: "هناك اهتمام وولع كبير جدًا بمصر بالنسبة للمواطن الروسي، عندما تجلس في موسكو أو أي مكان في روسيا يوجد به 50 شخصًا فإن 30 منهم على الأقل زاروا مصر".

شريف جاد: فترة التوقف السياحي بين مصر وروسيا كانت أزمة كبيرة عند المواطن الروسي

وأضاف جاد خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "فترة التوقف بين مصر وروسيا سياحيًا كانت أزمة كبيرة جدًا عند المواطن الروسي، وطالبوا في الإعلام بأنهم يريدون الذهاب إلى مصر مرة أخرى".

وأكد أن المواطن الروسي يرى أن مصر بها أفضل منتجعات سياحية، مشيرًا إلى أنه العلاقات بين مصر وروسيا على المستوى التاريخي حافلة.

وتابع: "مصر نفذت مع روسيا ما يقرب من 97 مشروعًا أبرزهم السد العالي ومشروعات أخرى ضخمة جدًا".