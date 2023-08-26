مصر وروسيا تحتفلان بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية (صور)

تحتفل مصر وروسيا، اليوم السبت، بذكرى مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة، والتي تستمر على مدار عام كامل، تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية.

مبنى وزارة الخارجية

احتفالات مشتركة بين مصر وروسيا

ويأتي ضمن الفعاليات المنتظر إطلاقها خلال تلك الفترة، بالتنسيق والتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، إنتاج وإعداد برامج وثائقية وتليفزيونية مشتركة، ومشروعات تعاون متخصصة في عدد من المجالات، ومعارض مشتركة يتم تنظيمها في وزارتي الخارجية المصرية والروسية لعرض عدد من المواد الأرشيفية والوثائقية حول تاريخ العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى برامج تدريب مشترك بين شباب الدبلوماسيين وطلاب الجامعات من الجانبين.

برج الإذاعة والتلفزيون الروسي

وبهذه المناسبة، حرص كل من سامح شكري، وزير الخارجية، وسيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، على تبادل خطابات التهنئة، والتي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية، واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة فى شتى المجالات، وتوثيق عُرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.

مبنى وزارة الخارجية

وتعبيرًا عن خصوصية هذه المناسبة، تمت إضاءة مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو بالقاهرة بشعار "مصر 80 روسيا"، وكذلك إضاءة برج الإذاعة والتليفزيون Ostankino Tower بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى المواطنين المصريين والروس.

برج الإذاعة والتلفزيون الروسي

مبنى وزارة الخارجية

برج الإذاعة والتلفزيون الروسي

مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية