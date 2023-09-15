"الزراعة": "مكافحة الآفات" تستعد للموسم الشتوي بتوفير المبيدات والمعدات

أجرى الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، زيارة مفاجئة للعاملين بالإدارة العامة لمكافحة الآفات، للاطمئنان على إجراءات العمل بها وإعداد التقارير النهائية الخاصة بالموسم الصيفي وطالب بتجهيز الاحتياجات الخاصة بالموسم الشتوي من مبيدات تمهيدا لتوفيرها، كما حث العاملين بالإدارة على أهمية التحول الرقمي في تبادل البيانات والمعلومات والذي يتواكب مع الانتقال الى العاصمة الإدارية.

وزار رزق قسم المعلومات بالإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي للاطمئنان على سير العمل واتخاذ القرار في ضوء البرامج الإلكترونية التي توفر المعلومة الوقتية وأماكن وسير لجان المسح في الصحارى واطمئن على تواجد المبيدات والمعدات اللازمة للموسم القادم. قام بزيارة قسم الحركة للاطمئنان على عمل السيارات بالشكل الملائم للمرور، وتفقد بعض الدفاتر للتأكد من سير العمل بالطريقة المناسبة.

كما تابع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لجان المرور على المحاصيل الشتوية القائمة من خلال لجان الإدارة العامة لمكافحة الآفات ومناطق المكافحة على محاصيل القطن، الذرة، والأرز والتي بدأ الحصاد في معظمها، وأكد على أهمية المتابعة حتى خلو الأرض من الزراعات الصيفية للاطمئنان على المحاصيل في وجود الآفات المختلفة.

وفي إطار الاستعداد لاستخدام وسائل المكافحة الحيوية، تابع رزق أعمال تجهيز صوب المفترس الأكاروسي في مناطق (شمال الصعيد – شمال الدلتا – القناة وسيناء)، وأيضا معامل التريكوجراما بها لاستخدامه على محاصيل الخضر والفاكهة خصوصاً المحاصيل التصديرية الهامة.

ومع بداية حملة القوارض، قام "رزق" خلال هذا الأسبوع استعدادات اللوط (4) من طعم اللبيت لاستخدامه في حملة ما بعد حصاد المحاصيل الصيفية ببعض المديريات بالمرور والمكافحة خلال هذه الفترة.

المتابعة والإرشاد استعدادا لمكافحة أي إصابات بالعفن الهبابي

واستعدادا للموسم الشتوي في الفاكهة، بدأ قسم مكافحة الآفات البستانية ومهندسي المكافحة بمناطق المكافحة العمل من خلال حملات المرور والمتابعة والإرشاد استعدادا لمكافحة أي إصابات بالعفن الهبابي في المناطق وأيضا سوسة النخيل الحمراء مع توفير المبيدات والحاقنات والرشاشات اللازمة لذلك في المديريات حيث قامت حملة من 4 لجان خلال هذا الأسبوع للمرور على زراعات النخيل في مركز البدرشين لتوعية المزارعين وعمل ندوة ارشادية حقلية بكيفية مكافحة سوسة النخيل الحمراء وما يتم اتخاذه من إجراءات بعد جمع المحصول وعمليات التقليم.