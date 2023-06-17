السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة الزراعة: اللحمة البلدى بـ225 فى منافذنا

اللحمة
اللحمة

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، عن آخر استعدادات الوزارة للتعامل مع موسم عيد الأضحى في ظل ارتفاع أسعار اللحوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هدف المبادرات ذات الأسعار المنخفضة، المنتشرة في كل ربوع الوطن، هي رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الأزمة العالمية.

وأضاف أن وزارة الزراعة تطرح ماشية للأضاحي، والكيلو يبدأ بـ125 جنيهًا، موضحًا أن انخفاض الأسعار الموجودة بمنافذ وزارة الزراعة يصل إلى 20% وسلع أخرى تصل لـ30 و40%.

وأشار إلى أن سبب انخفاض الأسعار في منافذهم بسبب عدم وجود حلقات تسويقية وسيطة، متابعاً:" اللحمة بلدي تمت تربيتها في مزارع الإنتاج الحيواني، واللحمة بـ225 جنيهًا والضأن بـ250 جنيهًا".

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