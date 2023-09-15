كاتب: منذ تولى الرئيس الحكم وضع الصعيد على قائمة أولوياته التنموية

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنه قبل عام 2014 عانى الصعيد لسنوات عديدة من مشاكل وتحديات تحول دون الاهتمام بهذه البقعة، وهذا الجزء الغالي من مصر، وترتب على ذلك تدنى مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية والتنموية والصحية.

وأضاف "الجالي" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم في 2014، قررت الدولة المصرية بمفهوم الجمهورية الجديدة أن تضع صعيد مصر على قمة أولوياتها التنموية، وهناك بعض الأرقام التي تتحدث من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

محافظات الصعيد حظيت باستثمارات حكومية كبيرة

وأوضح الكاتب الصحفي أن محافظات الصعيد حظيت باستثمارات حكومية حوالي 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليون جنيه من الاستثمارات التي تم تنفيذها، أو التي يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية منذ 2014 حتى الآن.

وتابع: "هذا يعني أن ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة المصرية، تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 حتى الآن انشأت وطورت 6600 كيلومتر من الطرق، منها 2600 كيلومتر إنشاء جديد، وهذا يعني طرقًا جديدة للتغلب على التحديات والمشاكل، إضافة إلى إنشاء 365 كوبري ونفقًا تجاوزت تكلفتها 50 مليار جنيه في كل مدن ومحافظات الصعيد".