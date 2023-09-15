وفد من "المقاولون العرب" فى كينيا لتعزيز فرص التعاون ونقل الخبرات المصرية

قام المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، يرافقه المهندس أحمد العدلانى عضو مجلس الإدارة، ووفد من قيادات الشركة، على مدار يومين، بزيارة دولة كينيا الشقيقة، لبحث آفاق عمل جديدة للشركة هناك، وذلك استمرارا لمسيرة النجاح التي حققتها الشركة في دول شرق إفريقيا ومنها جمهورية تنزانيا، بالإضافة لكون الاقتصاد الكينيى من الاقتصادات الواعدة بالقارة.

وخلال الجولة، التقى رئيس المقاولون العرب والوفد المرافق له بوزير الإسكان الكينى زكريا موانجي، الذي عرض خلال اللقاء رؤية الدولة الكينية، وخطة الإسكان المزمع تنفيذها، واستعرض رئيس المقاولون العرب عرض العديد من الحلول الممكنة في إطار الخبرات والمشروعات التي نفذتها الشركة.

كما التقى الوفد بوزير النقل الكيني الدكتور كيبشوما ماركومين، عرض خلاله رئيس الشركة عددا من مشروعات الكباري والطرق التي نفذتها المقاولون العرب في مصر والدول الإفريقية، والتي تتناسب مع الطرق والمتطلبات الكينية، مما أثار إعجاب وثناء وزير النقل والسادة الحضور نحو إمكانيات الشركة والحلول الهندسية المبتكرة، وفي نهاية اللقاء رحب وزير النقل بالتعاون المشترك بين الحكومة الكينية والشركة في هذا المجال.

دعم منظومة مياه الشرب بدولة كينيا

عقب ذلك التقى الوفد بسكرتير أول وزارة المياه وعدد من مسؤولي الوزارة، وعرض المهندس أحمد العصار سبل التعاون المشترك وتقديم الحلول الهندسية الواعدة، لدعم منظومة مياه الشرب بدولة كينيا، نظراً للخبرات الكبيرة لدى الشركة في هذا المجال، ورحب المسئول الكيني بالوفد وأبدى إعجابه بإمكانيات شركة المقاولون العرب.

على صعيد آخر، التقى العصار والوفد المرافق له، بالدكتور إريك روتو، رئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة (KNCCI)، والتي تأتي في إطار دعوة شركة المقاولون العرب، باعتبارها أحد عمالقة صناعة التشييد فى أفريقيا، ومن منطلق رغبة الحكومة الكينية فى التوسع بمشروعات البنية التحتية مثل المياه والطرق والكبارى والأنفاق والمطارات، وقد أسفر هذا اللقاء عن توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور إريك روتو رئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة، وشركة المقاولون العرب، للتأكيد على الرغبة بالتعاون المشترك بين الحكومة والشركة خاصة فى قطاعات المياه والطرق والإسكان والطيران والموانئ وبناء القدرات والدعم الفني، من خلال برامج تدريبية مشتركة من أجل تعزيز مهارات وخبرات المهنيين في صناعة التشييد والبناء، وإتاحة رؤية أعمق وأدق لسوق البناء بكينيا، ولتحديد مجالات النمو المحتملة، والتحديات المتوقعة، والاطلاع على الاتجاهات الحديثة في مجال التشييد والبناء بدولة كينيا.