"التحالف الوطنى" يكرم نماذج للمتطوعين فى حملة كتف فى كتف بالمنوفية (فيديو)

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، تقريرًا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يكرم نماذج للمتطوعين في حملة "كتف في كتف" في المنوفية.

وقال أحد المسئولين بالتحالف الوطني: أهلًا بكم في احتفالية "كتف في كتف"، يوم جديد في حب مصر من محافظة المنوفية العظيمة.



وأضاف: الحقيقة لازم نوجه شكر كبير وحقيقي للقائد الملهم الداعم الأول للشباب قائد معركتي البقاء والبناء والداعم الأكبر للمجتمع المدني في مصر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.



وشهد الحفل توافد عدد كبير من أهالي المنوفية داخل استاد الجامعة بشبين الكوم، وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وسط سعادة كبيرة وغامرة بين المواطنين، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات العامة ولفيف من قيادات المحافظة، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تكريم عدد من شباب متطوعي مؤسسة "حياة كريمة"



كما كرم محافظ المنوفية عددًا من شباب متطوعي مؤسسة "حياة كريمة" ومنظمات المجتمع المدني وذوي الهمم، وعددًا من القيادات التنفيذية للمحافظة.