الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"يوم فى حب مصر".. تفاصيل احتفالية التحالف الوطنى "كتف بكتف" بالمنوفية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

نظم أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المنوفية، احتفالية "كتف بكتف"، والتي حملت عنوان "يوم في حب مصر".

وشارك في الاحتفالية العديد من الشباب، سواء من مؤسسة حياة كريمة أو حزب حماة الوطن، وسط حضور جماهيري ضخم من أهالي المنوفية.

وشهدت الاحتفالية الكثير من الفعاليات الرياضية والفنية، وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من النماذج المشرفة بالمحافظة والمتطوعين، فيما أحيا النجم حكيم الحفل الغنائي.

وقدم الحضور من أهالي المنوفية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالشباب والمواطنين.

وانطلقت مبادرة "كتف بكتف"، في جميع المحافظات، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة تحيا مصر، ومشاركة العديد من مؤسسات العمل الأهلي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والتي تهدف إلى مساعدة الشباب والأهالي في المحافظات، وتنظيم الفعاليات المختلفة.

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