بعد تقارير عن إخراجه.. كيف سيبدو جيمس بوند فى عالم كريستوفر نولان؟

لا أحد يستطيع إنكار أن المخرج والكاتب والمنتج البريطاني الأمريكي كريستوفر نولان يصنع أفلامًا مميزة على مدى مشواره الفني والتي تحطم إيرادتها أرقاما قياسية فهو يكره المؤثرات الخاصة ويفضل أن يبدع أشياء حقيقية، ويؤمن بأن أفلامه يجب أن تُعرض فقط في دور العرض وليست على المنصات الرقمية، وهو مدعوم بجيش ضخم من المعجبين حول العالم الذين رفعوه إلى مستوى العبقري الذي لا يمكن تجاوزه.

كواليس المفاوضات مع نولان

ومع كل هذا الصيت والنجاح، كان من المنطقي أن يشغل محبي السينما تقارير امريكية تحدثت عن مفاوضات مع نولان لكتابة وإخراج الفيلمين المقبلين من سلسلة جيمس بوند، بل أن هناك مصادر تقول أن نولان كاد أن يوقغ بالفعل على العقود قبل إضراب هوليوود الذي بدأ مايو الماضي.

وتم الكشف مؤخرًا عن أن المفاوضات بين نولان وفريق باربرا بروكولي، منتجة السلسلة، مستمرة منذ فترة، لكن تقدمهم تباطأ بسبب إضراب نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA.

وإذا صحت تلك التقارير، فمعنى ذلك أن هناك حقبة جديدة لأفلام جيمس بوند تلوح في الأفق، فطوال معظم حياة نولان المهنية، أشار أحيانًا إلى أنه من محبي سلسلة أفلام جيمس بوند، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، اعترف أيضًا بأنه سيكون شرف كبير إذا أخرج أفلام من السلسلة، ولكن هناك عقبة رئيسية أمام إطلاق مشروع بوند تحت قيادة نولان، وهو أن المخرجين لا يُمنحون عادةً الحرية الإبداعية الكاملة التي من المرجح أن يطلبها كريستوفر، وبعد نجاح فيلم "أوبنهايمر" الذي كتبه واخرجه مؤخرا، من غير المرجح أن يقدم أي تنازلات.

أما إذا قام نولان بالموافقة على إخراج فيلم جيمس بوند المقبل سيكون ذلك خيارًا إستثنائيا مع كل هذا النجاح النقدي والتجاري لأعمال نولان بالإضافة إلى حبه الواضح للسلسلة كما اعترف من قبل، ومع موافقته أيضا سيكون عالم السينما مقبل على تعاون مذهل آخر، حيث أثبت نولان نفسه بالفعل كواحد من أكثر المخرجين موهبة وأصالة في العصر الحديث، وبالنسبة لعشاق جيمس بوند، فهذا يعني بالتأكيد تطورات مثيرة وغير متوقعة في أفلام "العميل 007".

ولكن كيف ستكون ملامح جيمس بوند في عالم نولان الذي لديه بصمته الخاصة في صناعة السينما، ربما سيستعين نولان بأحد النجوم الذين عمل معهم خلال حياته المهنية حسبما أفادت مجلة رايو تايمز البريطانية المتخصصة في الفن.

واقترحت المجلة أن نولان سيفضل الاختيار من بين 4 نجوم لأداء دور جيمس بوند هم:

روبرت باتينسون

بعد أن لعب النجم روبرت باتينسون دور البطولة في فيلم الخيال العلمي "Tenet" الذي أخرجه نولان عن فيلم الجاسوسية المثي ، أصبح مرشحًا واضحًا للظهور في فيلم بوند، فمن نواحٍ عديدة، كان دوره في فيلم Tenet بمثابة اختبار أداء للعب دور بوند، وأدائه في دور باتمان هو دليل على قدرته على تحقيق نجاح كبير.

ويتمتع باتينسون بكاريزما نجم سينمائي سهلة ولكنه شاب ومظهر شبابي بينما يفتقر أيضًا إلى اللياقة البدنية التي يتمتع بها دانيال كريج أو شون كونري.

كيليان مورفي

برغم أن كيليان مورفي نجم غير مستقر بسبب عدم ثقته بشكل عام في الشهرة واهتمام الجمهور، إلا أنه أصبح ملكا في عام 2023، وذلك بفضل أدائه القيادي في أوبنهايمر والذي يعد ذروة مسيرة طويلة ولامعة بالفعل.

بصفته متعاونًا متكررًا مع نولان، لن يكون مورفي أول إيرلندي يلعب دور بوند، لكنه بالتأكيد سيكون الممثل الأكثر قوة الذي من الممكن أن يصبح العميل 007، وكما أثبتت سلسلة Peaky Blinders، فإن مورفي أكثر من ماهر في لعب دور البطل الرئيسي الذي يتسم بالشفقة ويفتقر إلى العاطفة.

لقد كانت رغبة العديد من محبي بوند منذ فترة طويلة أن يعرض فيلم من سلسلة العميل 007 في فترة زمنية تدور أحداثها في الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي ومع مظهر مورفي الكلاسيكي، سيكون الممثل المثالي إذا كان نولان لديه الرغبة في زيارة عالم التجسس أثناء الحرب الباردة من خلال شفرة جاسوس إيان فليمنج الأصلية.

توم هاردي

منذ أن شق النجم توم هاردي طريقه إلى الجماهير بعد دوره الرائع في فيلم Bronson، كان توم هاردي هو المفضل بين محبي بوند بعد تقاعد دانييل كريج عن أداء دور جيمس بوند.

ومن المؤكد أن هاردي، وهو أحد المتعاونين الدائمين مع نولان، سيجلب شيئًا لبوند لم يسبق له مثيل من خلال كثافته وبراعته البدنية وقدرته على وضع أسلوبه الخاص، وقد تم دعمه من قبل بيرس بروسنان أحد نجوم سلسلة جيمس بوند لتولي دور العميل 007.

جاك لودين

النجم الاسكتلندي جاك لودن، الذي اشتهر بأدائه في سلسلة Slow Horses، لديه موهبة انتقائية وخاصة به، وقد عمل لودين مع نولان من قبل - كجزء من فريق فيلم Dunkirk ويمكن بسهولة أن يصبح جيمس بوند الجديد.

نظرًا لصغر حجمه مقارنة بالنجوم هاردي ومورفي، سيكون من الأسهل على نولان أن يصوغ فكرته عن بوند حول لودين بدلاً من تصميم الشخصية حسب الممثل مما يمنح المخرج مساحة أكبر للعمل الإبداعي، وهو ما يفضله نولان.