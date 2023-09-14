ضبط 31 تاجرًا للسجائر بمحافظة الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربيةمن ضبط 31 تاجرًا للسجائر بمراكز بالمحافظة، يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

حيث شنت المديرية حملة تفتيشية، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية، بهدف ضبط المخالفات في محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في المحافظة، قادها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة التلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري والبيع بأسعار مرتفعة.