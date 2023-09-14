الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 31 تاجرًا للسجائر بمحافظة الغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين بالغربيةمن ضبط 31 تاجرًا للسجائر بمراكز بالمحافظة، يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية،  بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

حيث شنت المديرية حملة تفتيشية، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية، بهدف ضبط المخالفات في محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في المحافظة، قادها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة التلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري والبيع بأسعار مرتفعة.

 

يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية مفتشى الرقابة التموينية الغش التجاري والبيع بأسعار مرتفعة ضبط 31 تاجر ا للسجائر بمحافظة الغربية يبيعون السائر بأعلي من سعرها محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية منتهية الصلاحية مطروحة للبيع التزام المديرية بتطبيق القوانين

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