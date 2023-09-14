شركة مكسيم تحصل على القرار الوزاري الجديد لنقل ولاية مشروع بو سيدي عبد الرحمن

أعلنت شركة "مكسيم للساحل الشمالي" عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" - الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري - كمطور عام لمشروع "بو سيدي عبد الرحمن"، تأخذ هذه الشراكة خطوة مهمة في استكمال أعمال التطوير لمشروع بو سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي حيث تبنت مكسيم استراتيجية حكيمة للمشاريع الرائدة، لتحويل الفرص المحتملة إلى واقع مذهل.

ووفقًا للاتفاقية، ستقوم شركة ذا مارك بدور المطور العام للمشروع وستسهم في استكمال الأعمال المتبقية وفقًا للمخطط العام والبرنامج الزمني المتفق عليه، وستعمل الشركة على تنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما في ذلك التسويق والتطوير، لضمان تقديم تجربة استثمارية استثنائية لعملائها.

وفي ذلك الإطارقال ماجد صلاح - الرئيس التنفيذي لشركة مكسيم للتطوير العقاري: " إن شراكتنا مع شركة ذا مارك هي خطوة استراتيجية هامة لنا في توسيع نشاطنا والمساهمة في تحقيق رؤيتنا الاستثمارية. كما نتطلع إلى العمل المشترك مع فريق ذا مارك لإتمام هذا المشروع الطموح وتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في صناعة التطوير العقاري".

ومن جانبه، صرح المهندس عمر لاشين - رئيس قطاع التطوير شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية: " سعداء بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مكسيم الساحل الشمالي حيث إنها أحد الشركات الرائدة في مجالها وقدرات استثمارية قوية في صناعة التطوير العقاري".

واعرب لاشين عن سعادته بوجود "ذا مارك" كجزء اساسي من هذا المشروع الطموح وأن هذه الشراكة المتميزة ستسهم في نجاحه وتفوقه، ونعلن ايضاً عن تعاون ذا مارك مع شركة المقاولات المحترفة INEX. حيث تم التوقيع مع INEX لتنفيذ الأعمال الإنشائية في بو سيدي عبد الرحمن ، وسيبدأ العمل في أكتوبر المقبل، مما سيساهم في تنفيذ المشروع بأعلى جودة وإتمامه في الوقت المحدد.



وسيساهم هذا التحالف في تسريع مراحل البناء والعمل بالمشروع وتحقيق كل ما يتطلبه العملاء والمستثمرين، وتعهدت الشركتان بتواصل مستمر مع العملاء لتقديم المستجدات وضمان أن يتم تنفيذ المشروع بموجب الجدول الزمني المحدد.