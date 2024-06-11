تصفيات المونديال.. الأردن تتغلب على السعودية وتخطف صدارة المجموعة

قلب منتخب الأردن تأخره بهدف لفوز بهدفين على نظيره منتخب السعودية، اليوم الثلاثاء خلال تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم المنتخب السعودي عن طريق علي لاجامي مبكرًا بالدقيقة 16، ثم قلب الأردن النتيجة بهدفين عن طريق علي علوان ونور الروايبدة بالدقائق 27 و45.

وخطف منتخب الأردن صدارة المجموعة السابعة من السعودية برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد الأخضر لكن فارق الأهداف يذهب للأردن.

وتأهلت منتخبات قطر وعُمان والعراق والسعودية والأردن والإمارات والبحرين وفلسطين لنهائيات كأس آسيا 2027، ويمتلك منتخبى الكويت وسوريا فرصة التأهل في الجولة الأخيرة لنهائيات كأس آسيا وخطف بطاقة التأهل لتصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل السعودية والأردن

تشكيل منتخب السعودية كالتالي:

"محمد العويس، ريان حامد – علي لاجامي – علي البليهي، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، مختار علي، مصعب الجوير، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان".

بينما جاء تشكيل منتخب الأردن كالتالي:

يزيد أبو ليلى، احسان حداد، سالم العجالين، يزن العرب، عبد الله نصيب، محمود مرضي، نور الروابدة، نزار الرشدان، علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات".