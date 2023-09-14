الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعقد جلسة تدريبية حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظّمت وزارة التربية والتعليم جلسة تشاورية تدريبية، لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص في المديريات والإدارات التعليمية، حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان في ضوء الاستراتيجيات الوطنية و"رؤية مصر 2030"، والتى تم عقدها بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الورشة، أكد الدكتور محمد حسن عثمان، مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن)، ما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.

مناقشة الخطة الاستراتيجية للوحدة 2024 - 2029

أشار إلى أن الجلسة التشاورية التدريبية تستهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية للوحدة 2024 - 2029، ومتابعة إنجازات الوحدة خلال الأنشطة الصيفية.

أهداف التنمية المستدامة وتوطينها فى محافظات الجمهورية

تم خلال الجلسة التشاورية التدريبية التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها فى المحافظات من خلال "رؤية مصر 2030" ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والسكان والمناخ وتداخلات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" التي انطلقت تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، بالتوازي مع رفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع ودور المشروعات القومية الكبري فى التنمية فى ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

والتعليم والتعليم الفني جلسة تشاورية تدريبية المديريات والإدارات التعليمية الاستراتيجيات الوطنية رؤية مصر 2030

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