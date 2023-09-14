محافظ القاهرة يجتمع بمديري الإدارات التعليمية للاستعداد للعام الدراسى الجديد

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدارسى الجديد.

فى بداية الاجتماع، وجّه محافظ القاهرة الشكر لمديرية التربية والتعليم على جهودهم المبذولة فى العملية التعليمية لكل من ساهم من معلمى وطلاب المدارس المنتجة بالقاهرة بمعرض (أهلاً مدرستى) حيث إن القاهرة أول المحافظات التى قامت بعمل المبادرة وأبدعوا طلابها فى صنع المنتجات، فتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات منها ضرورة تقديم مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية تخطيط المرور على المدارس فى الفترة القادمة لمتابعة الاستعدادات النهائية مع كتابة تقرير من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، كما تم التشديد على المتابعة المستمرة والوقوف على المشكلات للإستعداد للعام الدراسى الجديد.

كما نوه برفع العبء عن كاهل الأسر وتوفير الزى المدرسى من خلال الوحدة المنتجة بأسعار منخفضة طبقا للأسعار الأسترشادية.

وأشار إلى المتابعة المستمرة والوقوف على المشكلات لمواجهه حلها ولابد أن يكون هناك حلقة وصل بين المعلم والطالب لكى تسير العملية التعليمية بنجاح ومتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دورى مع المعلمين لبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها مع المتابعة مع أولياء الأمور مرة على الأقل كل اسبوع.

والمعلم لا بد أن يتسم بسمات أخلاقية وسلوكيات إيجابية ليكون قدوة أمام الطلاب ، لكى يتم التبادل والاحترام بين المعلم والطالب وإعداد جيل جديد قادر علي تحدى الصعوبات من جميع النواحي علمياً وأدبيا وفكرياً.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات توعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة و شرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكدا على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الإهتمام بالنطافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء و أعمال التشجير داخل وخارج المدارس.

- التأكد من من أحكام غلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمعلمين. وتوافر متطلبات الدفاع المدنى بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أى عجز فى الأثاث المدرسى والمقاعد..

- ضرورة الإستمرار على تكثيف عمل دورات تدريبية للمعلمين لكى يتم تحقيق السياسة التعليمية الجديدة.لمصر.

وآكد على استمرار تكريم الطلبة علميا وأخلاقيا من خلال المشاركة في الأنشطة التربوية وتنمية مواهبهم فى كافة الأتشطة خلال العام الدراسى.

وذلك لجذب الطلاب للمدارس.

ضرورة تواصل المدرسة مع ولى الأمر تجنبا للوقوع فى مشكلات وخلافات خلال العام الدراسى.

وأكد محافظ القاهرة خلال الإجتماع أنه لن يسمح بحرمان طالب من الأنتطام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددا على حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائيا بالمدارس الرجوع لاولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

وطالب بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكيد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى.

وأكد المحافظ بالتواجد الميدانى من أول أيام العام الدراسى حتى نهايته. وأضاف معالى المحافظ سيتم دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالى 846 فصل.

أشار أيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير المديرية أن القاهرة يوجد بها 5812 مدرسة تضم 60910 فصل منهم 2807 مدرسة حكومية و2006 مدرسة خاصة لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف أن عدد المدراس المستهدفة للصياتة البسيطة 1201 مدرسة تم الانتهاء من 1780 مدرسة وجارى الانتهاء من 21 مدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

قام مدير المديرية بعرض الخطة الاستعدادات لبدء العام الدارسى الجديد 2023 _2024

وهى كالآتى :

_ رفع كفاءة وصيانة المدارس والآبنية التعليمية

_ الإجراءات الاحترازية ألتى اتخذتها المديرية لحماية من الفيروسات المعينة

_ سد العجز فى المعلمين

_ إستعداد وتأهيل المدرسة لإستقبال الطلاب

_ رفع كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس

_ تقديم مجموعات الدعم للطلاب

_ الاستعداد بتقديم الكتب والمناهج الألكترونية

_ تم توفير القاعات لرياض أطفال بالمدارس التجريبيات وتوفير المعلمات.

فى نهاية الاجتماع، أكد المحافظ أن الالتزام والانضباط ضرورى لنجاح العملية التعليمية.

لا بد أن نسعى جميعا لتحقيق ذلك داخل مدارسنا ومنشآتنا التعليمية.