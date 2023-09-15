حظر مصطلحات البحث الحساسة.. إجراءات جديدة تتخذها "ميتا"

تقوم شركة ميتا المملوكة لـ مارك زوكربيرج حاليًا بتنفيذ إجراءات لضمان حماية المستخدمين من مواجهة المواد المثيرة للجدل على المنصة.

طرح تطبيق التواصل الشهير "ثريدز" ميزة جديدة تمنع المستخدمين من إجراء عمليات بحث عن كلمات رئيسية معينة، بما في ذلك "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس" ومصطلحات أخرى ترتبط بشكل متكرر بالمعلومات الخاطئة.

إجراءات لضمان حماية المستخدمين من مواجهة المواد المثيرة للجدل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في البداية أن ميتا تعمل حاليًا على تنفيذ إجراءات لضمان حماية المستخدمين من مواجهة المواد المثيرة للجدل على المنصة، ونقل متحدث باسم الشركة إلى المنشور المذكور أعلاه أن ميزة البحث لا تعرض حاليًا محتوى قد يكون حساسًا.

أعرب آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ إنستجرام وثريدز، في رسالة على "X" أنهم يسعون جاهدين لاستيعاب الأفكار من الأخطاء السابقة ويقدمون ميزة البحث بحذر.

وفرضت شركة التكنولوجيا العملاقة في السابق قيودًا على قدرات البحث على إنستجرام وفيسبوك، لا سيما في الحالات التي تتضمن فيها مصطلحات البحث استفسارات صريحة، ومع ذلك، فإن حظر مصطلحات البحث في المواضيع قد يعيق المستخدمين من طلب التوجيه أو المشورة من المتخصصين.

ميزات جديدة بـ"إكس"

منذ إنشائه في يوليو، كان منافس تويتر، المعروف الآن باسم "X"، يقدم باستمرار ميزات جديدة مثل القدرة على دمج نص بديل مخصص، وزر الإشارة، وعلامة تبويب إعادة النشر الجديدة، واختيار نشر منشورات المواضيع على Instagram الرسائل المباشرة، من بين أمور أخرى.

وفقًا لمزود معلومات السوق Sensor Tower، حققت Threads إنجازًا ملحوظًا كونها التطبيق الأكثر تنزيلًا غير الألعاب في يوم إطلاقه في العقد الماضي، وارتفعت شعبية التطبيق إلى أكثر من مائة مليون مستخدم.

ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى انخفاض في مشاركة المستخدمين، انخفض متوسط وقت الاستخدام اليومي لمستخدمي Threads بشكل ملحوظ إلى 2.4 دقيقة فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 80% عن ذروته في أوائل يوليو.