وزير الخارجية ونظيره الأمريكى يبحثان الأوضاع فى ليبيا والسودان

اتصال هاتفي..

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكن".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، على متانة العلاقات الأمريكية المصرية واستراتيجيتها وأهميتها لكل طرف، سواء علي المستوى الثنائى، وعلى المستويين الإقليمى والدولى.

أطر تعاون متعددة بين مصر وأمريكا

وكذلك، تم التأكيد على خصوصية العلاقة التي جمعت بين البلدين على مدار عقود طويلة، والتى ترسخت عبر آليات وأطر تعاونية متعددة، اقتصادية وتنموية وسياسية وأمنية وعسكرية، وتطلعهما إلى تعزيز تلك الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف السفير أبو زيد أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الأزمة السودانية والوضع فى ليبيا.

جهود مصر في ليبيا والسودان

واستعرض شكري الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسى والإنسانى، وجهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التى تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفاً اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل.

وقد أعرب الوزير الأمريكي في هذا الإطار، عن تقدير بلاده للدور الهام الذى تضطلع به مصر فى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتطرق الحديث للوضع فى ليبيا وما شهدته مؤخرًا من مأساة إنسانية، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة.