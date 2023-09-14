الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر كانت أول المتضامنين والداعمين للأشقاء في ليبيا والمغرب

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقوات المسلحة وأجهزة الدولة، بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين لدولتي ليبيا والمغرب، بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، يؤكد دور مصر الكبير والمحوري في دعم الأشقاء، ومساندتها لهم في أحلك الظروف.

وقال "دياب" في تصريحات له، إن مصر قلب العروبة النابض، التي لا تتأخر يومًا عن تقديم يد العون إلى جيرانها وأشقائها، موضحًا أن وقفة مصر مع ليبيا والمغرب مشهودة، وتعكس دورها التاريخي في خدمة ومساعدة الأشقاء.

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وأضاف “دياب”  أن مصر من أوائل الدول التي أعلنت عن فتح باب الإغاثة الفورية والمساعدات إلى ليبيا والمغرب، مما جعلها تنال تقدير الجميع، وهذا دورها المعهود في التضامن مع جيرانها وأشقائها وقت المحن والأزمات. 

وقدم النائب أحمد دياب، خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، متوجهاً بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

النائب أحمد دياب السيسي لجنة الشؤون الاقتصادية الدعم الإنساني رئيس الجمهورية

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