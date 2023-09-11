دياب: انطلاق الدورى يوم 18 سبتمبر ونهايته 30 يوليو

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة،: انطلاق الدوري يوم 18 سبتمبر ونهايته 30 يوليو.

أكد دياب أنه سعيد بإقامة قرعة الدوري فى العاصمة الإدارية.

وواصل أن رابطة الأندية عندما تولت المهمة حققت إنجازات بالتعاون مع الشركة المتحدة وكان أولها سداد جميع مستحقات جميع الأندية وتم عمل عقود للبث لجميع الأندية.

وتقام مراسم القرعة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، بحضور ممثلي أندية الدوري الممتاز.

وأضاف دياب أن الشركة المتحدة بذلت مجهودًا كبيرًا للتعاون مع الأندية لزيادة دخلها.

وتابع : طموح رابطة الأندية لا ينتهى وأمامنا طريق طويل وبدأنا الخطوات ومازلنا مستمرين وسيكون البث أفضل من السنوات الماضية.

وأضاف حرصنا على حصول الأندية على فترة كافية امتددت لأكثر من شهر.

وواصل، الدوري يبدأ 18 سبتمبر وينتهى 30 يوليو المقبل رغم صعوبة الموسم المقبل من صعوبة التأجيلات.

واختتم دياب: هدفنا عودة الجماهير فى أسرع وقت بمساعدة الدولة بجميع مؤسساتها ونبدأ بحضور 10 آلاف من الجماهير.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد، بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

كانت رابطة الأندية قد قدمت مقترحًا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد، مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منها مقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي قد توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/2023.