الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد دياب يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لتحقيق الأمن الغذائى

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أشاد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي، والذي ظهر من خلال استصلاح العديد من المناطق الزراعية سواء كانت منطقة توشكى أو شرق العوينات، والتي شهد خلالها الرئيس السيسي افتتاح موسم حصاد القمح.

وقال "دياب"، في تصريحات له، إن الأزمة العالمية أظهرت مدى الحاجة إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض، وعلى رأسها القمح والذرة والزيوت وغيرها من المنتجات المرتبطة بالسلع الأساسية التي يستهلكها الشعب المصري.

وأضاف النائب أحمد دياب أن استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية أمر ضروري وأولوية يجب أن نعمل على تعزيزها، من أجل زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، والمنتجات الأساسية التي تمثل عنصرًا رئيسيًا من عناصر الأمن الغذائي.

وثمن عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة المصرية لزيادة إنتاجها من القمح، من خلال تحفيز المزارعين والعمل بالزراعات التعاقدية، مما أدى إلى زيادة نسبة توريد القمح، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل من نسب الاستيراد التي تصل إلى 50% من نسبة استهلاكنا.

افتتاح موسم حصاد القمح الأزمة العالمية الأمن الغذائي الإكتفاء الذاتي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري المحاصيل الأساسية المحاصيل الزراعية

الأكثر قراءة

"التخطيط القومي" يختتم ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"

استثمارات بـ10 ملايين دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.. افتتاح مشروع بريطانى ضخم فى مصر

وزير الري يكرم "رواد مدرسة الري المصرية"

وزيرة الهجرة تؤكد اعتزازها بجميع المصريين بالخارج من ذوي الهمم لما يحققونه من إنجازات

تحرير 379 مخالفة تموينية بالغربية خلال 72 ساعة

رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"