ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد دياب: مباحثات الرئيس السيسى مع رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد تقارب العلاقات

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية- الإيطالية تاريخية ووثيقة، بالإضافة إلى تعاون البلدين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن شكل العلاقات بين الدولتين أصبح حاليًا في الاتجاه نحو مزيد من التوطيد والتقارب.

وأشار النائب أحمد دياب، في بيان، إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والذي تضمن الإشادة بالعلاقات المتميزة تاريخيًا بين البلدين، فضلًا عن التعاون القائم لمواجهة العديد من التحديات في منطقة المتوسط، معقبًا: "كما تم التأكيد على التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: كما تم التباحث حول مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضًا حول ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي،  بالإضافة إلى التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سبق تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد.

وتابع النائب أحمد دياب: العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وعلى كل الأصعدة خلال المرحلة الحالية، معقبًا: "العلاقات المصرية الإيطالية ممتدة منذ القدم، كما أنها تنوعت وشملت كل مجالات الحياة".

النائب أحمد دياب مجلس الشيوخ العلاقات المصرية العلاقات المصرية الإيطالية عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري

مجلس الذهب العالمى: المعدن ينخفض للأسبوع الرابع وتخوف من تأثير رفع الفائدة

220 مليون جنيه إيرادات خارجية.. كيف نجح فيلم "تاج" فى تصدر شباك التذاكر؟

وفاة شاب فى صالة جيم بالغربية.. لم يكن يعانى من أى شىء

الأهلى يحصل على موافقة كولر لضم إمام عاشور

صعوبة الكيمياء والغش فى امتحانات الثانوية.. الأبرز فى تقرير التربية والتعليم الأسبوعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال