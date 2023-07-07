النائب أحمد دياب: مباحثات الرئيس السيسى مع رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد تقارب العلاقات

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية- الإيطالية تاريخية ووثيقة، بالإضافة إلى تعاون البلدين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن شكل العلاقات بين الدولتين أصبح حاليًا في الاتجاه نحو مزيد من التوطيد والتقارب.

وأشار النائب أحمد دياب، في بيان، إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والذي تضمن الإشادة بالعلاقات المتميزة تاريخيًا بين البلدين، فضلًا عن التعاون القائم لمواجهة العديد من التحديات في منطقة المتوسط، معقبًا: "كما تم التأكيد على التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: كما تم التباحث حول مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضًا حول ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، بالإضافة إلى التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سبق تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد.

وتابع النائب أحمد دياب: العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وعلى كل الأصعدة خلال المرحلة الحالية، معقبًا: "العلاقات المصرية الإيطالية ممتدة منذ القدم، كما أنها تنوعت وشملت كل مجالات الحياة".