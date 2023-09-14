"حياة كريمة" توفر الخدمات الطبية بالمجان لسكان مركز ببا فى بني سويف

اهتمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الفترة الماضية على ترميم الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر وخاصة في محافظة بني سويف.

المستشفيات والوحدات الصحية دُعمت بالمستلزمات الطبية

عانت الوحدة الصحية ومستشفيات مركز "ببا" التابعة لمحافظة بني سويف من الإهمال، حيث أصبح حال تلك المنشآت في تدهور تام، وذلك كلف السكان والمرضى الكثير، حيث جعلهم يذهبون ويسلكون الطرق الطويلة لتلقي الخدمات الصحية في القرى المجاورة أو المحافظة.

وكان من ضمن السكان "محمد فاروق" الذي تملك المرض من جسده وأصبح قعيد على فراش المرض بسبب عدم وجود علاج داخل القرية، لكن كل ذلك تغير تمامًا عقب وصول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرية والتي وفرت الخدمات الطبية وقامت بتطوير وإحلال الوحدة الصحية والمستشفيات.

وقال"محمد" لـ"الدستور"، إنه يعاني منذ سنوات ماضية من مرض الفشل الكلوي، وبسبب عدم وجود خدمات طبية داخل القرية تغلغل المرض في جسده وأصبح قعيد على فراش المرض لا يستطيع العمل أو الحركة، وكان يدعوا الله يوميًا أن يرحمه من عذاب المرض ، وفي ليلة وأثناء دعاءه تفاجأ برجال مبادرة "حياة كريمة" يطرقون باب منزله لتقديم العلاج اللازم لصحته بالمجان دون أي مقابل كما أنهم تابعوا حالته الصحية ووفروا له العلاج بطريقة شهرية، مما جعل حالته الصحية تتحسن بشكل كبير وأصبح يستطع الخروج من منزله للعمل وتوفير قوت يومه دون خوف أو ألم.

وأضاف أن الله استجاب لدعائه بعد سنوات من المعاناة وأرسل إليه رجال "حياة كريمة" الذين وفروا له كل ما يريد من علاج وخدمات طبية، كما أن القائمين على المبادرة قاموا بتطوير الوحدة الصحية لخدمة جميع المرضى ونظموا القوافل الطبية التي تجوب الشوارع لتقديم الكشف والعلاج للسكان بالمجان، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما جعلوا يقف على قدميه بعد معاناة مع المرض، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي تساند الفقراء في ربوع الجمهورية.