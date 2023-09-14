الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معركة ضد البطالة.. جهود "حياة كريمة" في محافظات الصعيد (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف د.محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن مجهودات مؤسسة حياة كريمة في صعيد مصر.

وقال عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن مبادرة حياة كريمة تواصل تطوير القرى في أنحاء محافظات الصعيد.

أضاف أن مشروعات البنية التحتية على رأس هذه المشروعات في كل القرى والنجوع، موضحًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى تراجع متوسط البطالة في إقليم الصعيد والعاصمة بعد أن كانت هناك فجوة تنموية كبيرة بين الطرفين.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة جاء ليقلّل الفجوة الاقتصادية وتقليل الهجرة من الريف للمدن بحثاً عن التنمية وذلك في إطار استراتيجية معينة تبنتها الدولة المصرية منذ 2013 وهى التنمية المتوازنة بوضع تنموي معين لكافة الأقاليم، بما يتناسب مع اعتبارات الجدوي الاقصادية.

حياة كريمه اكسترا نيوز محمود عنبر استاذ الاقتصاد

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