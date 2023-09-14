الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعم شامل.. "حياة كريمة" طفرة نوعية فى المنظومة الصحية بمحافظة بنى سويف

حياة كريمة
حياة كريمة

واصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا بأنحاء الجمهورية.

القطاع الصحي بمحافظة بني سويف، كان له الحظ الأوفر من استراتيجيات التطوير التي تنفذها المبادرة الرئاسية للنهوض بقطاع الصحة في المحافظة الملحقة بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا السياق، قالت عزة حسين، إحدى المستفيدات من المنظومة الصحية في محافظة بني سويف: "المبادرة الرئاسية كان لها دور كبير في دعم أهالي قرى بني سويف، وذلك من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية".

وأضافت أن حياة كريمة نجحت في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الصحية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في جميع التخصصات وشتي المجالات، من أجل الأهالي خاصة الأكثر احتياجًا".

من جانبه، أكد محمود السيد، أحد أهالي بني سويف: أكثر من 20 قرية بمركز ناصر استفادوا من المبادرة الرئاسية من مشروعات خدمية فى قطاعات الصحة والتعليم والصرف ومياه الشرب والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات التنموية. 

 إنجازات الصحة في بني سويف:

وتسعى حياة كريمة إلى التطوير وكان منها هيكلة وميكنة منظومة الغسيل الكلوي، لضمان تحسين وتسريع حصول المريض على خدمة طبية بأعلى جودة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبية بالمنظومة.  

وتستقبل عيادة الصحة المدرسية من الرضع والطلاب بمركز بني سويف، حيث تضم التخصصات بعيادة الصحة المدرسية وكذلك لجنة هرمون النمو ولجنة أمراض الدم بخلاف الرمد والبصريات، أما عيادة الصحة المدرسية بها تخصصات الأطفال والجراحة والممارس العام والرمد والروماتويد والمناعة والأنف والإذن والعظام واستشاري الصدر والبصريات ومركز السكر والتغذية والمعمل والأسنان استشاري قلب الأطفال ولجنة القلب أطفال.

 مستشفي الأمراض الصدرية

إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، وتم تحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة، وذلك ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية. 

 مستشفي بني سويف من عام لنموذجي

تطوير مستشفى بني سويف العام وتحويلها لمستشفى نموذجي، بتكلفة 80 مليون جنيه، والتي سبقها افتتاح المرحلة الأولى في فبراير 2016 "بتكلفة 100 مليون جنيه"، ليصل إجمالي أعمال تطوير المرحلتين إلى 180 مليون جنيه، بموجب البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة الهندسية ووزارة الصحة لهذا الغرض، بينما سيتم استكمال أعمال التطوير من خلال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، ليصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 320 مليون جنيه.

حياة كريمه المنظومة الصحية الصحة بني سويف محافظة بني سويف

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