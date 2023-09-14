جمال الكشكي: مصر حاضرة دائمًا مع الأشقاء العرب في مختلف الأزمات

علق الكاتب جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، علي تقديم مصر للمساعدات الانسانية للدولة الليبية الشقيقة، بعد عاصفة إعصار دانيال.

وقال “الكشكي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر حاضرة بكل قوة مع الأشقاء العرب في مختلف الأزمات.

وأضاف أن مصر سباقه كعادتها علي مر التاريخ، وكما حدث في سوريا وتركيا وليبيا ومن قبلها بيروت، وجائحة كورونا، موضحاً أن مصر دولة تشعر بالمسئولية اتجاه أشقائها من الدول العربية.

وأشار إلى أنه وإذا نظرنا للتاريخ سنجد أن مصر تقدم يد العون دائما إلى الأشقاء العرب في أي أزمة يمرون بها، لافتاً إلي أن الشعب المصري سعيد بقرارات وتوجيهات الرئيس السيسي لدعم ومساندة الأشقاء في ليبيا، فهناك علاقة قوية بين الشعبين المصري والليبي.