"العربى للدراسات": السيسى على رأس المتابعين لجهود فرق الإغاثة فى ليبيا

أبرز د.محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات جهود مصر تجاه المتضررين في ليبيا.

وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن الرئيس السيسي على رأس المتابعين لجهود فرق الدعم الإنساني والإغاثي المصرية العاملة في المناطق المتضررة من العاصفة المتوسطية دانيال في ليبيا.

أضاف أن الاستراتيجية المصرية للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية أصبحت مختلفة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، موضحًا أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل المسئولين في ليبيا والسلطات المصرية لانتشال العالقين بالمناطق المنكوبة.

وشدد على أن ما تقوم به مصر من دعم ومساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب يؤكد أن الدبلوماسية الإنسانية المصرية في أعلى مراحلها، مؤكدًا أن العلاقات المصرية ـ الليبية جيدة وتقوم على أساس التآخي.