الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يكرم طفل من ذوي الهمم بعد تتويجه ببطولة الجمهورية للأيكيدو

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة المتميزة في آداء الواجبات والمهام الوظيفية، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية.

حيث تم التكريم كل من السيد سمير خير مدير مديرية المالية السابق، والدكتور ناجي محمد مدير مديرية الطب البيطري السابق وذلك لبلوغهما سن التقاعد.

محافظ الوادي الجديد يكرم بطل الجمهورية في بطولة الايكيدو 

كما كرّم الطالب محمود سمير - أحد المستفيدين من المنح الدراسية - لتفوقه خلال سنوات الدراسة الجامعية بكلية إدارة الأعمال بجامعة حورس وحصوله على تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف. 

وشمل التكريم أيضًا اللاعب محمد مصطفى لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية ببطولة الأيكيدو لذوي الاحتياجات الخاصة، متمنيًا لهما المزيد من النجاح و التوفيق.

 

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