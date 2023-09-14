رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري وليد يوسف إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن الموانئ، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

تعظيم العائد من سياحة اليخوت

وأضاف مدبولي، أن هناك المزيد من الخطط التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، خاصة من خلال زيادة عدد المراين، وتقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التي تأتي لمصر، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال سياحة اليخوت.

من جهته، أوضح وزير النقل، أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراين السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة للتأكد من صلاحية المراين للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولًا بأول، وتكليف مديري المراين بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها موانئ جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.

كما أشار الوزير إلى الخطة الترويجية التى قامت بها الوزارة، من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التي تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.

كما ناقش الاجتماع خطة إعداد خرائط تحتوي على معلومات عن المناطق التي يمكن ممارسة الأنشطة البحرية بها بالتعاون مع وزارة البيئة.