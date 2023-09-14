الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

18 سبتمبر.. "المرأة العربية" تُنظم حوار إقليميًا لمناقشة فرص تعزيز المشاركة السياسية

منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية

تعقد منظمة المرأة العربية، الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر المقبل بالقاهرة، ويستمر حتى يوم 20 سبتمبر، وذلك بالتعاون بين منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

أهداف الحوار الإقليمي

ويهدف الحوار إلى رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتغلب على العقبات التي تحول دون المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة، وتبادل الخبرات ومناقشة الفرص المتاحة للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة.

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يشارك في الحوار فريال سالم، مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة  بمصر، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا،عضو المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة  يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعالي الأستاذة وفاء الضيقة، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن لبنان، وسعادة الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة باليمن، وعضوة  المجلس التنفيذي للمنظمة، إضافة إلى عضوات من البرلمان بالدول العربية، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في موضوع التمكين السياسي للمرأة، كما يُشارك في الحوار ممثلون عن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

الحوار الإقليمي المشاركة السياسية المنطقة العربية الامم المتحدة الوكالة الألمانية

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