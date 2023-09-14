لاعبون مغربيون وليبيون ينعون ضحايا الزلزال وإعصار دانيال

حرص مجموعة من اللاعبين الدوليين المغاربة والليبيين، من داخل معسكر المنتخبات الوطنية وخارجها، على التعبير عن تضامنهم ومواساتهم لعائلات ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب المملكة، وإعصار دانيال المدمر الذي ضرب عدد من المناطق الليبية.

ونشر لاعبو المنتخب المغربي والليبي صورا وستوريات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، نعوا من خلالها الضحايا، ودعوا فيها المتابعين إلى الصلاة لأجلهم.

لاعبون مغربيون وليبيون ينعون ضحايا الزلزال والإعصار

فيما يلي أبرز اللاعبين المغربيين والليبيين الذين أعلنوا تضامنهم مع الأزمتين وأعربوا عن حزنهم عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

قدم اللاعب المغربي ونجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي التعزية لأسر ضحايا الزلزال، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، إذ كتب في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "إكس" قائلًا: "نعيش أوقاتًا عصيبة وتفكيرنا كله مع المصابين وعائلات الضحايا، نتعاون ونساهم جميعًا في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وطالب حكيمي من الجميع في المغرب بالمساهمة من خلال حملات التبرع بالدم.

نشر الدولي المغربي حكيم زياش عبر إنستجرام للعلم المغربي مغ رموز تعبيرية تشير إلى قلوب وتمنيات بالدعاء تعقيبًا على الزلزال المؤلم.

وكتب أمين حارث: "ليلة صعبة بعد هذا الزلزال، كلنا مصدومون للغاية مما مررنا به الأمس، على أمل الا تكون الأضرار والضحايا بالكثرة التي توحي بها الصور الأولى".

وأضاف الدولي المغربي: "تفكير كبير و دعاء للعائلات و المناطق الأكثر تضررا من هذه المأساة. دعونا نكون متحدين".

وكتب اللاعب أمين عدلي في ستوري عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام": "من الصعب العثور على الكلمات نظرا لحجم المأساة، أرسل دعمي لعائلات الضحايا و عائلاتهم و أقاربهم".

الاتحاد الليبي

ونشر الاتحاد الليبي، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور اللاعبين الأربعة الذين ماتوا بسبب العاصفة "دانيال"، التي ضربت ليبيا، وكتب: "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".

كما أعلن نادي التحدي الليبي وفاة مهاجمه شاهين الجميل، الذي عثر على جثته.

وكتب النادي الليبي عبر فيسبوك: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، لاعب فريقنا الأول لكرة القدم شاهين الجميل، إثر غرقه في السيول الجارفة في مدينة درنة".

وأضاف: "أسرة نادي التحدي تعبر عن حزنها لهذا المصاب الجلل، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه، كما نعزي أنفسنا وكل جمهور وعشاق نادي التحدي والوسط الرياضي عامة سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله عنده بقبول حسن، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويجعله رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".