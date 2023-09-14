لحظة دفن ضحايا إعصار دانيال بمقابر "مرتوبة" في ليبيا (فيديو)

حالة من الحزن يعيشها الشعب الليبي عقب تضرر عدد من المناطق جراء العاصفة "دانيال"، التي تعرضت لها ليبيا قبل أيام، وأسفرت عن آلاف الضحايا والمصابين، وخلَّفت خسائر فادحة في المباني والمنازل خاصةً مدينة درنة الليبية.

ورصدت "الدستور" بالفيديو لحظة الدفن الجماعي لضحايا العاصفة "دانيال" فى مدينة درنة بدولة ليبيا.

وقام المسئولون عن الدفن وطاقم الإسعاف وعدد من الأطقم الطبية ومواطنين ليبيين، بنقل جثامين الضحايا من مدينة درنة المتضررة من آثار الإعصار والسيول إلى مقابر "مرتوبة" وعددا من المقابر الأخرى لإجراء الدفن الجماعي.

دانيال.. كارثة إنسانية تخلف ألاف الضحايا في ليبيا

وكان قد ضرب الإعصار دانيال عددا من المناطق شرق ليبيا حيث أن أكثر المناطق تضررا هى مدينة درنه الليبية .

وأطلق عدد من أبناء محافظة مطروح مبادرات عبر مجموعات الفزعة بتطبيق الواتساب، لتوفير أكفان لدعم ومساعدة الأشقاء فى دولة ليبيا، حيث تمكنوا من جمع 3 آلاف كفن وإرساله إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري.

وقال أسامة طه، مدير فرع الهلال الأحمر المصري بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه تم إجراء بحث ميدانى من قبل فريق التدخل أثناء الطوارئ بفرع مطروح بمنفذ السلوم البرى؛ للوقوف على الاستعدادات تحسبًا لحدوث أي تداعيات أو استقبال حالات إصابة من الجانب الليبى، مؤكدًا استعداد الهلال الأحمر المصرى لاستقبال المصابين من إعصار دانيال، وستتم إقامة مستشفى ميدانى بالمنفذ حال استقبال أعداد كبيرة من المصابين.

وأكد فتحى العاصي القناشي، أحد أبناء مطروح، أنه تم تجهيز 50 شقة سكنية فى مدينة مرسى مطروح وفندق فى مدينة السلوم لاستقبال المتضررين من إعصار دانيال فى ليبيا، وسيتم خلال الفترة المقبلة توفير أكبر عدد من الأكفان والشقق السكنية والمواد الغذائية للوقوف بجانب الشعب الليبي فى محنتهم.

وتابع: "نعمل على الترابط بين الشعبين الليبى والمصرى من خلال تقديم المساعدات لإخواننا المتضررين من الإعصار المدمر"، مشيرًا إلى أن عددًا من المقاولين بالشركات المصرية التي تعمل فى إنشاء الطرق بدولة ليبيا سلمت المعدات واللوادر والسيارات إلى المجلس المحلي فى طبرق وذلك للمساعدة فى فتح الطرق ورفع آثار العقارات المنهارة التى تضررت من إعصار دانيال.

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https://youtube.com/shorts/iVWDxHtqFg0