«الهلال الأحمر» يبدأ تدريب متطوعين على الوقاية من كورونا بمطروح

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اجتماعا تمهيديا مع فريق الهلال الأحمر المصري بمطروح لبدء مبادرة مواجهة كورونا.وأوضحت نائب محافظ مطروح، أنه تم توزيع فريق الهلال الأحمر كمجموعات عمل لتدريب الشباب المتطوع للوقاية والتعامل مع فيروس كورونا المستجد والإشراف على فرق الشباب المتطوع المشارك في المبادرة.وأكدت "دينا الدسوقي" على تقديم كافة التيسيرات من معدات وأدوات وملصقات للتوعية بنطاق مدن المحافظة الثمانية.وتابعت أن ذلك، تأكيدا على أهمية ودور المشاركة المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة مطروح في خدمة المجتمع المحلي خاصة مع توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود والإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة وتكاتف جميع أبناء مطروح.