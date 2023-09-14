لعشاق السينما.. 5 أفلام أجنبية تعرض حاليًا فى سينمات مصر خلال "سبتمبر"

يتنافس عدد من الأفلام الأجنبية الجديدة، في دور العرض المصرية حاليًا، خلال شهر سبتمبر الجاري، وتتنوع الأفلام الأجنبية التي تُعرض حاليًا ما بين أفلام الرعب والإثارة وأفلام الأكشن والجريمة وغيرها.

نستعرض في السطور التالية أهم هذه الأفلام الأجنبية التي تعرض حاليًا

The Life Aquatic with Steve Zissou

هو فيلم أجنبي، يصنف العمل أنه من نوع "المغامرات"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: ويس أندرسون، وتأليف ويس أندرسون ونواه بومباك، مع كوكبة من النجوم وهم، بيل موراي، أوين ويلسون، كيت بلانشيت، أنجليكا هيوستن.

يدور الفيلم حول خطة للانتقام من سمكة القرش الأسطورية التي قتلت شريكه، يقود ستيف زيسو، وهو عالم المحيطات، طاقم غواصة تتضمن زوجته المنفصلة عنه، وصحافي، وشاب آخر.

A Haunting In Venice

يصنف الفيلم أنه "جريمة"، وتدور قصته حول "هركيول بوارو" الذي يعيش بمدينة البندقية الإيطالية، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويواجه "بوارو" جريمة قتل غامضة، ويصبح على بوارو التخلي عن تقاعده وكشف لغز الجريمة.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ: مايكل جرين، ومأخوذ من قصة لـ أجاثا كريستي، وبطولة كينيث براناه، كيلي رايلي، ميشيل يوه، جايمي دورنان.

Jawan

وهو من الأفلام التي تُصنف على أنها "تشويق وإثارة"، وتدور قصة الفيلم في إطار من التشويق، حول رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر، فيقابل الكثير من الأحداث الجديدة.

The Nun II

هو فيلم رعب، يعرض حاليًا في مصر، تدور أحداث الجزء الثاني في فرنسا عام 1956 حيث يُقتل كاهن ويبدو أن هناك شر ينتشر جراء موته، تجد الأخت أيرين نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ مايكل تشافيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أكيلا كوبر وإيان جولدبرج، وبطولة ستورم ريد، آنا بوبليويل، تايسا فارميجا، بوني آرونز، كاتلين روز دوني.

Retribution

وهو فيلم ألماني، وهو من أفلام "الجريمة: تدور أحداثه في إطار من الدراما والحركة، فيكتشف مسؤول تنفيذي في أحد البنوك في طريقه لإيصال أطفاله للمدرسة بوجود قنبلة داخل السيارة، ويصبح عليه قيادتها دون توقف أو استغاثة لتجنب خطر تفجير القنبلة، ومنها تشتعل الأحداث.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف: نيمرود انتال، وبطولة النجوم ليام نيسون، إيمبث ديفيدتز، ماثيو مودين، جاك شامبيون، أريان مؤيد.