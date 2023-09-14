الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لعشاق السينما.. 5 أفلام أجنبية تعرض حاليًا فى سينمات مصر خلال "سبتمبر"

أفلام أجنبية
أفلام أجنبية

يتنافس عدد من الأفلام الأجنبية الجديدة، في دور العرض المصرية حاليًا، خلال شهر سبتمبر الجاري، وتتنوع الأفلام الأجنبية التي تُعرض حاليًا ما بين أفلام الرعب والإثارة وأفلام الأكشن والجريمة وغيرها.

نستعرض في السطور التالية أهم هذه الأفلام الأجنبية التي تعرض حاليًا

The Life Aquatic with Steve Zissou

هو فيلم أجنبي، يصنف العمل أنه من نوع "المغامرات"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: ويس أندرسون، وتأليف ويس أندرسون ونواه بومباك، مع كوكبة من النجوم وهم، بيل موراي، أوين ويلسون، كيت بلانشيت، أنجليكا هيوستن.

يدور الفيلم حول خطة للانتقام من سمكة القرش الأسطورية التي قتلت شريكه، يقود ستيف زيسو، وهو عالم المحيطات، طاقم غواصة تتضمن زوجته المنفصلة عنه، وصحافي، وشاب آخر.

A Haunting In Venice

يصنف الفيلم أنه "جريمة"، وتدور قصته حول "هركيول بوارو" الذي يعيش بمدينة البندقية الإيطالية، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويواجه "بوارو" جريمة قتل غامضة، ويصبح على بوارو التخلي عن تقاعده وكشف لغز الجريمة.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ: مايكل جرين، ومأخوذ من قصة لـ أجاثا كريستي، وبطولة كينيث براناه، كيلي رايلي، ميشيل يوه، جايمي دورنان.

Jawan

وهو من الأفلام التي تُصنف على أنها "تشويق وإثارة"، وتدور قصة الفيلم في إطار من التشويق، حول رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر، فيقابل الكثير من الأحداث الجديدة.

The Nun II

هو فيلم رعب، يعرض حاليًا في مصر، تدور أحداث الجزء الثاني في فرنسا عام 1956 حيث يُقتل كاهن ويبدو أن هناك شر ينتشر جراء موته، تجد الأخت أيرين نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ مايكل تشافيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أكيلا كوبر وإيان جولدبرج، وبطولة ستورم ريد، آنا بوبليويل، تايسا فارميجا، بوني آرونز، كاتلين روز دوني.

Retribution

وهو فيلم ألماني، وهو من أفلام "الجريمة: تدور أحداثه في إطار من الدراما والحركة، فيكتشف مسؤول تنفيذي في أحد البنوك في طريقه لإيصال أطفاله للمدرسة بوجود قنبلة داخل السيارة، ويصبح عليه قيادتها دون توقف أو استغاثة لتجنب خطر تفجير القنبلة، ومنها تشتعل الأحداث.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف: نيمرود انتال، وبطولة النجوم ليام نيسون، إيمبث ديفيدتز، ماثيو مودين، جاك شامبيون، أريان مؤيد.

الأفلام الأجنبية أفلام الرعب فيلم اجنبي جريمة اجاثا كريستى السينما

مواد متعلقة

أبرزهم SAW X.. خمسة أفلام أجنبية تستقبلها السينما المصرية قريبًا

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

فاركو يضم نجما جديدا من الأهلى لمدة 4 سنوات

تأجيل محاكمة المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم بالعياط

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

"القاهرة الإخبارية": الصحة العالمية تفرج عن مليوني دولار لضحايا السيول في ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس