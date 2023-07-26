دور العرض المصرية تستقبل 3 أفلام أجنبية جديدة اليوم

استقبلت دور العرض المصرية اليوم الأربعاء 3 أفلام جديدة لتنضم إلى القائمة الموجودة بالقاعات المصرية من الأفلام العربية والأجنبية التي تعرض منذ فترة.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز تفاصيل هذه الأعمال ومنها.

فيلم Doraemon the Movie: Nobita's Sky Utopia

الفيلم الأول في دور العرض المصرية هذا الأسبوع هو فيلم Doraemon the Movie: Nobita's Sky Utopia.

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرات. ينطلق دورايمون ونوبيتا في مغامرة كبيرة للبحث عن جزيرة يوتوبيا، من خلال جهاز جديد يمتلكه دورايمون.

الفيلم الجديد ينتمي إلى أعمال الرسوم المتحركمة ويشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم يومي كاكازو وشاندو كانوري وسوبارو كيمورا وواسابي ميزوتا.

فيلم Haunted Mansion

الفيلم الكوميدي العائلي Haunted Mansion هو ثاني الأفلام الأجنبية بمصر اليوم.

والفيلم تدور قصته حول غابي الأم العزباء التي تستعين بكاهن وطبيب نفسي ومؤرخ ومرشد سياحي كي يساعدوها في طرد الأشباح التي اكتشفت أنها تملأ قصرها الذي اشترته حديثا.

والفيلم من بطولة جيمي لي كورتيس وأوين ويلسون وروزاريو داوسون وجاريد ليتو.

فيلم Talk to Me

وأطلق فيلم Talk to Me في دور العرض المصرية صباح اليوم أيضا كثالث أفلام السينما.

وتدور الأحداث حين يكتشف مجموعة من الأصدقاء طريقة لاستحضار الأرواح من خلال يد محنطة، وخلال رحلة من الإثارة والمتعة ينقلب الأمر على الجميع؛ حينما تتسبب فتاة في إطلاق العنان لقوى خارقة مرعبة والفيلم من بطولة كل من صوفي وايلد وجو بيرد وأليكساندرا جنسن وأوتيس دانجي.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد انطلاق مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية الضخمة على رأسها فيلم "أوبنهايمر".