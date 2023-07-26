الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دور العرض المصرية تستقبل 3 أفلام أجنبية جديدة اليوم

Haunted Mansion
Haunted Mansion

استقبلت دور العرض المصرية اليوم الأربعاء 3 أفلام جديدة لتنضم إلى القائمة الموجودة بالقاعات المصرية من الأفلام العربية والأجنبية التي تعرض منذ فترة.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز تفاصيل هذه الأعمال ومنها.

فيلم Doraemon the Movie: Nobita's Sky Utopia

الفيلم الأول في دور العرض المصرية هذا الأسبوع هو فيلم Doraemon the Movie: Nobita's Sky Utopia.

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرات. ينطلق دورايمون ونوبيتا في مغامرة كبيرة للبحث عن جزيرة يوتوبيا، من خلال جهاز جديد يمتلكه دورايمون.

الفيلم الجديد ينتمي إلى أعمال الرسوم المتحركمة ويشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم يومي كاكازو وشاندو كانوري وسوبارو كيمورا وواسابي ميزوتا.

فيلم Haunted Mansion

الفيلم الكوميدي العائلي Haunted Mansion هو ثاني الأفلام الأجنبية بمصر اليوم.

والفيلم تدور قصته حول غابي الأم العزباء التي تستعين بكاهن وطبيب نفسي ومؤرخ ومرشد سياحي كي يساعدوها في طرد الأشباح التي اكتشفت أنها تملأ قصرها الذي اشترته حديثا.

والفيلم من بطولة جيمي لي كورتيس وأوين ويلسون وروزاريو داوسون وجاريد ليتو.

فيلم Talk to Me

وأطلق فيلم Talk to Me في دور العرض المصرية صباح اليوم أيضا كثالث أفلام السينما.

وتدور الأحداث حين يكتشف مجموعة من الأصدقاء طريقة لاستحضار الأرواح من خلال يد محنطة، وخلال رحلة من الإثارة والمتعة ينقلب الأمر على الجميع؛ حينما تتسبب فتاة في إطلاق العنان لقوى خارقة مرعبة والفيلم من بطولة كل من صوفي وايلد وجو بيرد وأليكساندرا جنسن وأوتيس دانجي.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد انطلاق مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية الضخمة على رأسها فيلم "أوبنهايمر".

فيلم Doraemon the Movie Nobita s Sky Utopia أفلام أجنبية الأفلام العربية والأجنبية فيلم Haunted Mansion Haunted Mansion فيلم Talk to Me

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جنود الحرس الرئاسى فى النيجر يُغلفون مكتب الرئيس

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 تتجاوز 75%

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

جزار يقتل متسولا لسرقته بكفر الشيخ: "بيقعد قدام المحل ويلم فلوس كتير"

محافظ الوادي الجديد: وصول خدمات "حياة كريمة" الصحية لأهالي الفرافرة

تعليم الوادي الجديد: انتظام طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية في مادة الجبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا