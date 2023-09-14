الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مشاهير العرب يدعمون ضحايا إعصار دانيال فى ليبيا: "قلوبنا معكم"

إعصار دانيال في ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا

حالة من الحزن والأسى سيطرت على روّاد السوشيال ميديا من بينهم نجوم الوطن العربي، جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب دولة ليبيا، وخلّف الكثير من الكوارث سواء كانت المادية أو الخسائر البشرية، وكتب الكثير منهم رسائل دعم، ومواساة للعائلات المنكوبة.

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ودوّن روّاد السوشيال ميديا ونجوم الفن هاشتاج باسم دولة ليبيا، واسم الإعصار دانيال، وكتبوا من خلال هذه الهاشتاجات رسائل الدعم، والتي ترصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

كتب الفنان عاصي الحلاني، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات المصغر "إكس" – المعروف سابقًا بتويتر"، قائلًا: "يا رب رحمتك اللهم احفظ ليبيا والشعب الليبي الشقيق من كل مكروه، ‎#ليبيا ‎#اعصار_ليبيا  ‎#إعصار_دانيال".

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وتفاعلت الفنانة كندا علوش، عبر الموقع ذاته، وكتبت: "أهلنا في ليبيا قلوبنا معكم وصلواتنا على أرواح الضحايا ودعواتنا للمصابين والمنكوبين.. البارحة المغرب واليوم ليبيا رعب وألم لما تشهده أجمل البلاد.. لطفك ورحمتك يا الله، ‎#إعصار_دانيال ‎#ليبيا ‎#المغرب".

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وأعربت الفنانة نانسي عجرم عن حزنها الشديد عمّا حدث في ليبيا، قائلًة: "يا رب ترحم وتلطف بأهلنا بليبيا، شو صعب اللي عم يصير"، وكتب الفنان حمزة نمرة تحت هاشتاج "ليبيا" قائلًا: " قلوبنا مع ليبيا والشعب الليبي، رحمتك يارب بعبادك والطف بهم فيما جرت به المقادير".

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وعلّقت الفنانة مايا دياب، على ما وقع في ليبيا نتيجة إعصار دانيال قائلًة: "ما تشهده ليبيا اليوم مرعب لكل إنسان عم بتابع الإعصار فكيف الذعر والخوف على الليبيين أنفسهم.. يا رب ارحم اهلنا في ليبيا.. ‎#إعصار_دانيال ‎#".

ونشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورا لإعصار دانيال وزلزال المغرب، قائلًة: "اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم يالله أن تلطف بحال إخواننا وأهلنا في ليبيا حسبي الله ونعم الوكيل.. قلوبنا معكم ومع المغرب".

وشاركت الفنانة نوال الزغبي: "يا رب تحمي ليبيا وأهلها"، وشارك الفنان حسين الجسمي صورة للمغرب وليبيا وكتب: "اللهم الطف بأهلنا في ليبيا والمغرب واحفظهم بحفظك وكن لهم عونًا ونصيرًا يا ربّ العالمين.. كل الدعم لأهلنا في ليبيا والمغرب".

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إعصار دانيال في ليبيا

أودت الفيضانات في ليبيا الناجمة عن العاصفة دانيال بحياة الآلاف، ووقع الدمار الأكبر في مدينة درنة، حيث انهار سدّان، والجزء الأكبر من المدينة قد جرفه البحر. 

إعصار دانيال في ليبيا دانيال إعصار ليبيا رسائل دعم

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