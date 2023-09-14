"النواب الليبى" يقر ميزانية طوارئ بـ10 مليارات دينار ليبى لإغاثة المناطق المنكوبة

قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن المجلس أقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لإغاثة المناطق المنكوبة، مؤكداً أن تخصيص ميزانية الطوارئ تهدف إلى تذليل الصعوبات في مواجهة الكارثة.

كما وجّه الشكر إلى مصر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم، قائلاً: "نشكر مصر على إرسالها المساعدات الإنسانية على مدار الساعات منذ وقوع الكارثة"، موضحاً أن المساعدات الإنسانية متواصلة من عدة دول ولم تتوقف لمساندة ليبيا في احتواء الكارثة.

كما أكد "بليحق" أن مجلس النواب الليبي يدعو القضاء للتحقيق بكارثة فيضانات ليبيا.

جهود توفير الرعاية الصحية للناجين من إعصار دانيال

في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، مالك مرسيط، إرسال المركز 37 سيارة إسعاف للمساعدة في جهود توفير الرعاية الصحية للناجين من إعصار دانيال شرقى البلاد، مؤكدا أن المركز أرسل يوم أمس قافلة طبية قوامها أكثر من 20 سيارة إسعاف تضم كامل التجهيزات الطبية، بالإضافة لعدد من فرق الإنقاذ للمساهمة في عمليات الإنقاذ وتقديم خدمات الإسعاف الطارئة.