الباز: الدول الكبرى أفسدت الكوكب ويجب أن تخفف التداعيات السلبية لتغير المناخ

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن ما حدث، سواءً في المغرب أو ليبيا، كارثة إنسانية لها تبعات كثيرة في المستقبل.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "الطبيعة كانت هادئة لعقود طويلة وليست قاسية، كنا نشهد أمطارًا أو سيولًا، لكن في النهاية لم نشاهد عنف الطبيعة بهذا الشكل، كنا نشاهد هذا العنف في دول أخرى وقارات مختلفة وفي الأفلام ونشرات الأخبار".

الباز: الطبيعة قررت تمنحنا نصيبنا من غضبها وقسوتها وعنفها

وتابع: "الطبيعة قررت تمنحنا نصيبنا من غضبها وقسوتها وعنفها، حيث يشير خبراء المناخ والبيئة إلى أن ما يحدث نتيجة للتغيرات المناخية والعالم حدث له خلل".

وأشار إلى أن الدول الصناعية الكبرى تخلّف انبعاثات حرارية كبيرة جدًا من مصانعها والدول النامية هى التي تدفع ثمن هذا الخلل، موضحًا أن مساهمات الدول النامية في الانبعاثات لا شيء، والدول الكبرى أفسدت الكوكب ويجب أن تسهم في تخفيف هذه الآثار السلبية.

واستكمل الباز: "خبراء المناخ يقولون إن العالم إذا لم يتدارك ما يحدث وبدأ يعمل لمواجهة التغيرات المناخية فيجب أن يبحث البشر عن كوكب تاني، هذه صرخة تحذير قد يكون بها الكثير من المبالغة، لكنها تعطي إشارة بأن الأوضاع ليست طبيعية".