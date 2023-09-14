الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسا: مستعدون لزيادة الاستثمارات فى مصر

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية ونظيرته

أكدت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، استعداد باريس التام لدعم مصر في حوارها في المؤسسات الدولية.

وقالت، خلال مؤتمرٍ صحفيِّ مُنعقد اليوم الخميس، مع وزير الخارجية سامح شكري، ونقلته شاشة "إكسترا نيوز": "مستعدون لزيادة الاستثمار في البلاد"، مؤكدة أن فرنسا على استعداد للتحدث بشأن الديون.

الرئيس السيسي يستقبل وزيرة خارجية فرنسا

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تمت الإشادة خلال اللقاء بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي.

كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمَّنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

وزيرة خارجية فرنسا خارجية فرنسا باريس فرنسا

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