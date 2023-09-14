الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الخارجية الفرنسية: مصر تمتلك قوة إقليمية تمكنها دائمًا من إيجاد الحلول

كاثرين كولونا
كاثرين كولونا

قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، إن مصر تمتلك قوة إقليمية تمكنها دائمًا من إيجاد الحلول.

وأكدت خلال مؤتمرٍ صحفيِّ مُنعقد اليوم الخميس، مع وزير الخارجية سامح شكري، ونقلته شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر بلد مهم لفرنسا ولتوازنات المنطقة ولجميع شراكائنا الأوروبيين، منوهة بأن مصر شريك تاريخي واستراتيجي لديه كل الثقل.

وتابعت أن فرنسا تعمل مع مصر لاستفادة المنطقة في قلب المتوسط، مؤكدة أن فرنسا تعتمد على مصر باعتبارها قوة إقليمية تسعى إلى الحلول كما تفعل فرنسا، مشيدة بالدور الذي تلعبه مصر من أجل السلام.

وأوضحت أن المناقشات تناولت المسائل الإقليمية المُلِّحة، خاصةً عملية السلام وأوضاع الدول في الشرق الأوسط والتطورات الحالية، مضيفة أن فرنسا تبقي شريكة لمصر وتريد المساهمة في فضاء التعامل لتتمكن المنطقة من التقدم والعودة للاستقرار.

الرئيس السيسي يستقبل وزيرة خارجية فرنسا

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تمت الإشادة خلال اللقاء بالتطور المستمر على جميع الأصعدة، في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي.

كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمَّنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

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