الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدولية للصليب الأحمر: تقديم مساعدات لآلاف الأسر بعد الإعصار المدمر فى ليبيا

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

 قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستوزع الأدوية والأغذية ومجموعات الإسعافات الأولية والمستلزمات المنزلية على المجتمعات المحلية في ليبيا، لمساعدة آلاف الأسر المحتاجة بعد الفيضانات المدمرة، في شمال شرق البلاد، والتي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

إرسال فرق إضافية لتوزيع المساعدات 

وأوضحت اللجنة، في بيان، اليوم الخميس، أنه يجري الآن إرسال فرق إضافية تابعة لها إلى المنطقة للمساعدة في توزيع المساعدات الإنسانية، كما تقوم اللجنة أيضًا بتعزيز فريق الطب الشرعي التابع لها في بنغازي، حيث تقوم بتوزيع أكياس جثامين لمساعدة السلطات وجمعية الهلال الأحمر الليبي. 

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وأشارت إلى أن الكارثة في ليبيا كانت عنيفة، حيث دمرت موجة ارتفاعها 7 أمتار المباني وجرفت البنية التحتية إلى البحر، لافتة إلى أن العديد من الأسر أصبحوا في عداد المفقودين وعادت الجثث إلى الشاطئ ودمرت المنازل.

تدهور الطرق بشكل خطير

وأكدت اللجنة الدولية أن التحدي الرئيسي الذي يواجه العمل الإنساني يتمثل في الوصول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تدهورت الطرق بشكل خطير أو دمرت، مشيرة إلى أنها تقيم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنة، ما يُشكل تحديًا إضافيا للسكان والمستجيبين لحالات الطوارئ والسلطات التي تعمل على التخفيف من هذه الصعوبات.

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وقال يان فريديز، رئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا التي كان لديها فريق في درنة لدعم الأسر في الأنشطة الاقتصادية الصغيرة عندما اجتاحت مياه الفيضانات المدينة، إن الأمر سيستغرق عدة أشهر وربما سنوات حتى يتعافى السكان من هذا المستوى الهائل من الأضرار.

كان الإعصار "دانيال" قد ضرب عددا من المدن الليبية، الأحد الماضى، مخلفًا آلاف القتلى وعددا كبيرا من المصابيين والمفقودين.

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