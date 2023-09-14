خطوة جديدة لتوفير خدمات تدريبية لتمكين المرأة اقتصادياً

وقع المجلس القومي للمرأة بروتوكولي تعاون مع شركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات وذراعها التدريبية "ترين"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، وكريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى جانب ممثلين عن الطرفين.

تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالمرأة

ويهدف البروتوكولان؛ إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالمرأة ومجال الخدمات التدريبية لتمكين المرأة اقتصاديًا، بالإضافة إلى المجالات المتعلقة بالمرأة وخدمات الاستشارات الحكومية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، لافتة إلى أن البرامج التدريبة والخدمات الاستشارية التي سيتم تقديمها ستدعم جهود المجلس في تأهيل المرأة وتعزيز قدرتها ورفع كفاءتها فضلا عن القدرة على تنفيذ مشروعها الخاص، إلى جانب العديد من أوجه التعاون الأخرى التي يتضمنها البروتوكول، متمنية أن يستمر هذا التعاون والشراكة من أجل تمكين المرأة.

توفير الدعم والقدرات المتاحة لدعم جهود المجلس



من جهته؛ أعرب كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة انجيج للاستشارات الحكومية وذراعها التدريبية "ترين "، عن سعادته البالغة لتوقيع بروتوكولي التعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يتيح للمجموعة بناء شراكة استراتيجية مع أحد أبرز المجالس المتخصصة في مصر والمعنية بدعم ومساندة المرأة المصرية.

وتعهد بتوفير كل الدعم والقدرات المتاحة لدعم جهود المجلس في تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالمرأة المصرية وتنمية دورها في كافة المجالات، وبالأخص في قطاع الأعمال والاستثمار وتوفير عدد من الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية المتخصصة في السياسات العامة والتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار.