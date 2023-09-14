الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران لوس أنجلوس يترأس صلاة القداس الإلهي كنيسة القديسة فيرينا بهولندا

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المُحرق العامر، والأنبا أرساني أسقف هولندا، صباح اليوم القداس الإلهي من كنيسة القديسة فيرينا بهولندا.

جاء ذلك في إطار زيارة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق الرعوية، إلى بعض دول أوروبا.

وعلى صعيد أخر ترأس الأنبا إبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم، حفل تكريم شباب وشابات الخريجين بإجتماع الحياه الكنسية للشباب الجامعي بكنيسة مارمينا بالفيوم لعام 2023، جاء ذلك بدير القديس الأنبا إبرام بالعزب كرمة الأنبا إبرام.

شاركه في الاحتفال عدد من كهنة الإيبارشية وخدام إيبارشية الفيوم للأقباط الارثوذكس.

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احتفالات الكنيسة

وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الحالية عددًا من الفعاليات والأنشطة في سبتمبر 2023.

إذ أحتفلت في 12 سبتمبر 2023 بعيد النيروز أو فيما يسمي برأس السنة القبطية أو عيد الشهداء.

بينما تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 27 سبتمبر 2023، للاحتفال بعيد ظهور عيد الصليب المقدس على يد الملكة هيلانة، وذلك بإقامة صلوات القداس الإلهي في مختلف الكنائس، والإيبارشيات والذي يترأسها أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتزامن مع عيد الصليب المقدس.

وعلى صعيد أخر تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر وكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر اليوم الخميس بعيد الصليب المقدس

بينما تتأهب في 25 نوفمبر 2023 لبدء صوم الميلاد المجيد 2023، والذي يستمر43 يومًا ينتهي ليلة عيد الميلاد المجيد والذي يحل في 7 يناير 2024، ويعد صوم الميلاد المجيد، من الأصوام الكنسية ذات الدرجة الثانية والتي يٌسمح فيها بأكل السمك ماعدا يومي الأربعاء والجمعة، على أن يتراس البابا قداس العيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

الانبا سيرابيون مطران لوس انجلوس الانبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء الم حرق العامر الأنبا أرساني أسقف هولند القداس الإلهي من كنيسة القديسة فيرينا - هولندا

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