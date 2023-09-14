الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بالتزامن مع الاحتفال به.. الأنبا نيقولا يكشف عادات شائعة بعيد الصليب

الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، بعيد الصليب المقدس 2023، بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الصليب في 27 سبتمبر 2023.

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العادات الشائعة في عيد تكريم الصليب
 

ومن جهته؛ قال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس في بيان له: إنه يُعد عيد رفع الصليب في العالم المسيحي من أهم الأعياد في الدورة الزمنية للكنيسة والعديد من العادات الدينية لشعبنا ويحتل الريحان مكانة مهمة في هذا العيد، هذا النبات المقدس المعطر الذي أشار برائحته إلى الصليب فقد نبت هذا الريحان من قطرات دم المسيح المقدس. 

وتابع: في هذا العيد بعد الصلاة على الريحان في الكنيسة وتوزيعه على المؤمنين، يحتفظ المؤمنون بالريحان الذي تقدس في الأيقونسطاس المنزلي (صندوق حفظ الأيقونات الموجود في المنازل)، يؤمن شعبنا أنه في عيد الصليب تُفتح السماء على شكل صليب، كما هو الحال في أعياد الظهور الإلهي (الغطاس) والتجلي ورأس السنة الجديدة. 
 وأضاف: في عيد الصليب تصنعن ربات البيوت خميرة جديدة للعام التالي؛ لأن خميرة العام السابق للعيد تكون تم قد انتهت باستخدامها مع الطحين الذي كانوا يعجنونه طوال الأسبوع الأخير قبل العيد، وذلك بأن تأخذ كل ربة بيت عود الريحان المبارك الذي تَبارك في الكنيسة حيث يتم تقديسه، ويعملن عجين جديد ويضعن فيه الريحان الذي أخذتهن من الكنيسة ويتركونها حتى اليوم التالي. فينتفخ العجين ويصبح خميرة من تلقاء نفسه ولا يتم إعارة هذه الخميرة لمدة 40 يومًا، والخبز الأول الذي يعجنونه بهذه الخميرة فيصنعن منه قربانه ويقدمونها للكنيسة يوم الأحد.
 واختتم: عيد رفع الصليب يرتبط، حيث تبدء الفترة الشتوية، بإعداد الفلاحين البذور التي ستُخصب الأرض في العام الجديد. فيأخذ كل مزارع بعض من البذور التي سيبذر بها الأرض إلى الكنيسة ويباركها الكاهن بالصلاة عليها، بقوله: لتنبت الأرض فتعطي البذور، ومن البذور خبزًا ليُأكل.

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