الأنبا أغناطيوس يترأس صلاة عشية وتسبحة وقداس عيد النيروز 2023

صلى الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، عشية عيد النيروز لعام 1740 للشهداء بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى.

وخلال العشية، قام نيافته بتطيب الرفات الموجودة في الكنيسة، ثم ألقى نيافته عظة عن الشهداء، ثم صلى شعب الكنيسة التسبحة، ومن ثم صلى نيافته القداس الإلهي مع آباء وشعب الكنيسة.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية أمس بعيد النيروز 2021، حيث ترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلاة القداس الإلهي لعيد النيروز.

رسامة مكرسة بالمعادي

وصلى الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، صلوات تكريس، إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي.

جاء ذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس بكوتسيكا "مقر المطرانية"، ونالت المكرسة الجديدة اسم كاترين.

من هو الأنبا دانيال؟

والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومطران المعادي ولد في 6 يوليو 1948 م. في القاهرة (شبرا، وحصل على بكالوريوس الطب عام 1975 ،ى درس في الكلية الإكليريكية، ورُسِمَ قسًا في 3 فبراير 1985 وانتُدِبَ للخدمة بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية عام 1990 م.

ثم انتدبه قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ116 للإشراف على كنائس المعادي ودار السلام عام 1993 في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة.

وفي يوم 9 مارس 2013، قام قداسة البابا تواضروس الثاني بتجليس 4 من الآباء الأساقفة هم الأنبا دانيال - الأنبا ثيؤدوسيوس - الأنبا بطرس - الأنبا مينا.

وتم الاحتفال بالتجليس في إيبارشيته بالمعادي يوم السبت 23 مارس 2013، كأول أسقف لإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام وتوابعها، وذلك بعد قرار البابا تواضروس الثاني بأن تكون منطقة المعادي وتوابعها إيبارشية جديدة ثم تم ترقيته كمطران في 2022.