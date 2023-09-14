البطريرك يونان يترأس أمسية خاصة لأوركسترا "الكنّارة" بمناسية عيد الصليب

ترأس البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، أمسية مرتّلة خاصّة أحيَتْها أوركسترا "الكنّارة" بمناسبة عيد الصليب، وانعقاد السينودس المقدس للكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، وذلك في مقرّ مطرانية الموصل، في قره قوش - العراق.

حضر أيضاً هذه الأمسية المرتَّلة أصحابُ السيادة الأحبار الأجلاء آباء السينودس المقدس، وهم: مار ديونوسيوس أنطوان شهدا رئيس أساقفة حلب، ومار برنابا يوسف حبش مطران أبرشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، ومار يوحنّا بطرس موشي رئيس الأساقفة السابق لأبرشية الموصل وتوابعها ومستشار الأبرشية، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار تيموثاوس حكمت بيلوني الأكسرخوس الرسولي في فنزويلا.

ترأنيم مأخوذة من الطقس السرياني



خلال الأمسية، استمع غبطته وآباء السينودس إلى باقة من الترانيم والأغاني السريانية والعربية المأخوذة من الطقس الكنسي السرياني الأنطاكي ومن تراث العراق. وجاء أداء الأوركسترا متميّزاً، وانسابت الترانيم والأغاني بسلاسة وجودة أخذت بمجامع القلوب.

جدير بالذكر أنّ أوركسترا "الكنّارة" هي بقيادة الأب دريد بربر، وتضمّ نخبة من المنشدين والعازفين ذوي خبرة عالية.

وكان الأب دريد بربر قد ألقى كلمة رحّب فيها بغبطته وبآباء السينودس، داعياً لغبطته، بمناسبة ذكرى سيامته الكهنوتية، بالعمر المديد والصحّة والعافية ودوام النجاح في رعاية الكنيسة، وعارضاً لأبرز أعمال الأوركسترا ونشاطاتها.

وكان قد أقام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، صلاة ليلة عيد الصليب في كنيسة البشارة في مدينة الموصل، العراق.

وعاونه أصحابُ السيادة الأحبار الأجلاء آباء السينودس المقدس، وهم: مار ديونوسيوس أنطوان شهدا رئيس أساقفة حلب، ومار يوحنّا بطرس موشي رئيس الأساقفة السابق لأبرشية الموصل وتوابعها ومستشار الأبرشية، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار تيموثاوس حكمت بيلوني الأكسرخوس الرسولي في فنزويلا، ومار فولوس أنطوان ناصيف الأكسرخوس الرسولي في كندا، ومار متياس شارل مراد النائب العام لأبرشية بيروت البطريركية، ومار نثنائيل نزار سمعان مطران أبرشية حدياب – أربيل وسائر إقليم كوردستان، ومار يعقوب أفرام سمعان النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، ومار فلابيانوس رامي قبلان المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا، ومار أثناسيوس فراس دردر النائب البطريركي في البصرة والخليج العربي، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، ومار أفرام إيلي وردة مطران أبرشية القاهرة والنائب البطريركي في السودان، ومار اسحق جول بطرس مدير إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية بدير الشرفة ومسؤول راعوية الشبيبة، ومار بنديكتوس يونان حنّو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، ومار يوليان يعقوب مراد رئيس أساقفة حمص وحماة والنبك.