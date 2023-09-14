الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

دير الآباء الفرنسيسكان يُنظم يوم الأدب العربي المسيحي 26 نوفمبر

كنيسة
كنيسة

يستضيف دير الآباء الفرنسيسكان بالموسكي بالقاهرة، يوم الأدب العربيّ المسيحيّ السنويّ الثالث، يوم الأحد، الموافق  26 نوفمبر 2023.

ويتضمن البرنامج  المبدئيّ، محاضرة لماجد كامل، عن "إلياس بقطر( 1784 - 1821) صاحب أول قاموس فرنسي عربي".

كما يُلقي القسّ عيد صلاح،  محاضره عن "المخيلة السردية الإسلاميّة عن العائلة المقدسة في مصر: فتوح البهنسا الغراء المنسوبة للواقدي إنموذجًا".

الرهبنة الفرنسيسكانية

ونشأت الرهبنة الفرنسيسكانية في مصر خلال عهد القديس فرنسيس، والذي أسس الرهبنة الفرنسيسكانية وذلك عندما قام بزيارة مصر خلال زيارته لفلسطين أيضًا حيث أسس الإقليم الشرقي بهدف المحافظة على الأماكن المقدسة ورعاية الجاليات الأجنبية وبعثات الحج، ثم ظهرت الحاجة إلى إنشاء إرسالية جديدة من أجل مواصلة الحوار بين الكنيسة الجامعة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

ويعود تاريخ تلك الإرسالية التي سميت النيابة الرسولية في مصر إلى عام 1630 وفي عام 1697 نشأت نيابة رسولية جديدة لمناطق أخميم بمصر وفونجي بإثيوبيا، ولكن بعد استشهاد الرهبان في إثيوبيا عام 1716 تقرر إلغاء النيابة الرسولية التي أعيد فتحها عام 1719.

وارتبطت الرهبنة في مصر بإقليم توسكانا الفرنسيسكاني بإيطاليا حتى عام، 1958حيث بدأت أولى مراحل الاستقلال عن الإقليم الإيطالي، ففي عام 1962 حصلت الإرسالية على الاستقلال الذاتي ونالت لقب حراسة، وفي السبعينيات رقيت إلى وكالة وفي الثمانينيات حصلت على لقب إقليم صغير.

هدف الرهبنة الفرنسيسكانية

وتهدف الرهبنة الفرنسيسكانية بالتعمّق في الـروحانية الفرنسيسكانية، والعمل على اتفاقها مع التراث الروحي القبطي، مع تفضيل الـروح المسكـونية والحـوار.

ويدير الرهبان الفرنسيسكان بمصر عدة مدارس منها مدارس الرزيقات وأرمنت الحيط والأقصر والطويرات ونجع حمادي ومدارس أسيوط ودير العذراء ومنفلوط ومدرسة الفيوم، كما يديرون ملجأ للأيتام بالمقطم

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