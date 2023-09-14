أستاذ مناخ: المشروعات المصرية تخدم الاستثمار البيئى للتوسع فى الأراضى الزراعية

تحدث الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، عن الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الاستثمار البيئي، مؤكدًا أن التغير المناخي أصبح معروفًا لدى المواطنين في دول العالم كافة سواء المتقدمة أو النامية.

وقال قطب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "المواطن يريد العيش في منطقة بيئية جيدة، وهذا يتطلب عناصر مناخية وتوفير مناخ مناسب للإنسان".

وأضاف أن البيئة يجب أن تكون مناسبة حتى يعيش الإنسان في درجات حرارة معتدلة وأيضًا في ظل مناخ أخضر وتغذية جيدة واستثمار بيئي.

وأشار إلى أن منظمة "الفاو"، ترى أن المشروعات المصرية تخدم الاستثمار البيئي وتخدم البيئة بصفة عامة والمناخ والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتابع: "أهم المشروعات التي تخدم الاستثمار البيئي قرار الرئيس بعدم البناء على الأراضي الزراعية وتجريم البناء عليها غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه"، مؤكدًا أن هذا أول استثمار في المناخ الأخضر.

علي قطب: الدولة تتوسع في الأراضي الزراعية

كما أكد أستاذ المناخ، أن الدولة المصرية تعمل على التوسع في الأراضي الزراعية وإنتاج محاصيل زراعية تتكيف مع البيئة والتغيرات المناخية، وهذا يُعد استثمارًا بيئيًا أيضًا، بالإضافة إلى تدوير المخلفات سواء الصلبة أو السائلة أو الغازية، وهناك شركات تستثمر في هذا الأمر والدولة توفر لها مساحة كبيرة من النجاح والاستثمار.

وتابع: "المدن الجديدة أيضًا تُعد استثمارًا بيئيًا، عن طريق تفريغ القاهرة من عدد كبير من السكان الموجودين بها".